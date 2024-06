Por Beatriz Prieto |

Han pasado ya dos semanas desde que 'Tu cara me suena 11' confirmara la ausencia de Àngel Llàcer lo que quedaba de edición con la incorporación de Santiago Segura al jurado y, por desgracia, la gala 11, emitida en Antena 3 el viernes 21 de junio, incluyó una nueva ausencia entre los concursantes. En esta ocasión, fue Valeria Ros quien no pudo acompañar a sus compañeros por motivos de salud, a lo que se añadió el hecho de que Conchita tuvo que pasar la cita apartada del resto de concursantes.

Manel Fuentes explica la ausencia de Valeria Ros y Conchita en el inicio de la gala 11 de 'Tu cara me suena 11'

Raquel Sánchez Silva fue la encargada de inaugurar la gala una semana después de cosechar su primera victoria, momento en el que. "Antes de empezar tengo que deciros, porque como veis somos unos poquitos menos en el sofá, que", comunicó Manel Fuentes , antes de mandar a la humorista, que se quedaba con los cuatros tanto del público como del jurado, "un beso enorme, porque".

Además, Fuentes explicó la situación de Conchita, también ausente en la sala: "Como está un poquito pachucha, vamos a hacer la entrevista separada del resto, para que vosotros no podáis decir que os ha contagiado". "Pero si somos hipocondríacos, ya con lo que has dicho, ya estamos todos malos", comentó Raoul Vázquez con humor, a quien se sumó Raquel para bromear con el hecho de que "me pica la garganta". De esa forma, mientras que Valeria no pudo participar en toda la cita, Fuentes recibió a Conchita a solas, como última actuación de la noche.

"Te hemos cuidado"

"Primero de todo, ¿cómo te encuentras?", preguntó el presentador a Conchita. "Bueno... estoy ahí, más o menos", reconoció la concursante, con la voz algo pillada. "Te hemos cuidado, pero claro, has tenido que estar un poco separada de tus compañeros este rato", recordó el presentador, antes de dar paso a la imitación de Conchita en la piel de Simba, al ritmo de "Voy a ser el rey león", tras la cual su disfraz dio pie a que la mantuvieran apartada de sus compañeros al sentarla en un trono con un toque "selvático". Una actuación por la que, a pesar de su situación, la cantante recibió las alabanzas del jurado, hasta el punto de cosechar dos onces y dos dieces.