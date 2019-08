Francisco, sobre su concierto en casa de Pablo Escobar: "Por cada bis de 'Latino' me pagaban 1.000 dólares"

Cinco personajes VIP siguen luchando por el codiciado premio en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', que traspasa el ecuador y encara ya su recta final. El cantante Francisco González ha sido el encargado de demostrar sus dotes culinarias en esta ocasión, sorprendiendo a sus invitados con un menú compuesto de calamares encebollados, merluza al horno con patatas y yogur acompañado de pequeños trozos de galleta.

Pablo Escobar y el cantante Francisco

Pero lo que de verdad ha dejado con la boca abierta sus invitados ha sido, sin duda, la surrealista anécdota que vivió en sus años dorados en la música. Raquel Mosquera, Rosa López, Aless Gibaja y Laura Matamoros han escuchado atentamente cómo Francisco llegó a tocar un concierto privado para el mismísimo Pablo Escobar, conocido narcotraficante mexicano del siglo XX.

El valenciano ha explicado, para asombro de sus compañeros, cómo se fraguó el encuentro, el cual tuvo lugar en una de las famosas fiestas del narco. "Mi manager me dijo antes de empezar el concierto que cada vez que cantase "Latino" me pagaban 1.000 dólares". Algo que nunca le había pasado al cantante, ya que jamás antes le habían pagado por los bises.

La confusión de Rosa

Entre tantas risas, mezclado con un poquito de vino, es normal que a veces la cabeza te juegue una mala pasada y no sepas ni dónde estás. Algo parecido le ocurrió a Rosa López. La ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' no supo ni por dónde le venía el aire cuando aseguró que Pablo Escobar era un político, afirmación que rápidamente fue desmentida por sus compañeros. No suficiente con esta metedura de pata, López se lanzó a la piscina, sin ver primero si tenía agua, y nombró al empresario Amancio Ortega como presidente de los Estados Unidos.