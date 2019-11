Un concursante, indignado con 'Got Talent' por no emitir su actuación: La cláusula que contradice su queja

'Got Talent España' está viviendo una quinta edición de gran éxito y es que el talent show producido por Fremantle se ha convertido en líder holgado de la noche de los lunes. El espacio triunfa en cuando a audiencia y repercusión social se refiere pero también cuenta con algunas polémicas a sus espaldas. Y es que a los rifirrafes habituales durante las diferentes audiciones ahora hay que sumarle la queja pública que ha hecho uno de sus concursantes. Rafael DiDiego ha acusado al programa de ser "una estafa", ha confesado sentirse "triste y decepcionado" y se ha mostrado totalmente indignado porque cadena y productora optaron por no emitir la actuación que protagonizó durante las grabaciones.

Lo hizo caracterizado de perro y con la ayuda de un amigo músico. La actuación terminó conquistando al jurado y recibió cuatro "síes" por partes de estos; pero. Tal y como este ha mostrado en Instagram, Fremantle le envió un correo electrónico en el que se le informaba de este hecho: "Atendiendo a criterios de talento, diversidad, proyección u otros que el programa ha estimado oportunos,donde estará disponible internacionalmente". El correo finalizaba afirmando que "los vídeos se irán subiendo a lo largo de la temporada, e incluso una vez finalizada esta".

Risto Mejide y Rafael DiDiego

DiDiego da su versión de los hechos

Esta decisión no ha gustado en absoluto a DiDiego, y por ello no ha dudado en colgar diferentes vídeos quejándose de lo ocurrido y contando su versión de la historia. "Cuando empecé mi actuación, Paz Padilla se puso a aullar (...) lo hizo en una actuación muy seria como era la mía (...) yo cantaba una canción que consideraba importante para mí, ella interrumpió la actuación". Pero no solo de ella se queja el que fuese concursante y es que, este sigue contando que "el señor Risto Mejide se puso a hablar con Edurne en mitad de la canción y tuve que parar la actuación (...) le dije a mi amigo que parase (...) finalmente Risto se disculpó, pero eso parece que no interesa emitirlo. Él me dijo que por favor volviese a empezar desde el principio con mi actuación. Por esos motivos, es un audición muy controvertida (...) a Telecinco no le conviene emitirla por la mala imagen que da de Risto Mejide y Paz Padilla".

La versión de Fremantle

De esta forma, DiDiego ha intentado que sus seguidores crean que el verdadero motivo por el que no se ha emitido es precisamente este. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué su actuación no se ha emitido? FormulaTV ha podido hablar con un portavoz de Fremantle, productora responsable de 'Got Talent España', para aclarar lo sucedido. Desde la factoría responsable se explica a este portal que los concursantes saben perfectamente que en el contrato que firman al participar se especifica que aunque consigan tres o cuatro síes, no se garantiza ni su paso a la semifinal ni que su actuación vaya a ser emitida en el programa. En ese sentido, parece claro que la queja del concursante no está justificada ya que en todo momento se le avisó que su actuación podría no ser emitida. Pese a ello, Fremantle se reitera en la información que se le transmitió al participante en el correo electrónico: su actuación sí se podrá ver en Youtube, por lo que esa visibilidad se le garantiza.

La suya no es la primera ni será la última actuación que no se emita en la fase de audiciones. En el escenario del talent show se han realizado más de 300 actuaciones y no todas han sido vistas en el programa, es algo que lleva sucediendo desde el primer día. Respecto a no haber sido seleccionado para la fase de semifinales, Fremantle también responde. La productora explica que solo hay 56 plazas para participar en esas galas en directo y como el número de concursantes seleccionados en las audiciones es mayor que esta cifra, se realiza la llamada fase de "Selection Day". No es algo nuevo ya que lleva estando presente en 'Got Talent' desde la primera edición.

Santi Millán y el jurado de 'Got Talent España 5'

En esta fase, el jurado selecciona a las 56 mejores actuaciones de entre todas las que han recibido tres o cuatro síes y son esas actuaciones seleccionadas las que participan en la fase definitiva de 'Got Talent'. En algunas ediciones esta 'Selection Day' ha sido emitida y en otras no, precisamente lo que sucederá esta vez, que no se verá en televisión. Pese a ello, Risto Mejide ha hecho referencia a la misma en retiradas ocasiones este año, cuando avisaba a sus compañeros que dejasen de seleccionar a concursantes ya que el número en la 'Selection Day' iba a ser demasiado elevado y la dificultad por seleccionar mucho mayor.

Conclusión definitiva

En definitiva, la queja de Rafael DiDiego parece no tener ningún sentido y es que Fremantle en ningún momento garantizó que su actuación iba a ser emitida ni que él iba a poder participar en la fase de semifinales en directo del espacio pese a recibir los cuatro síes del jurado. El contrato que este firmó aclaraba ambos puntos. De esta forma, el concursante, que en su día ya formó parte del fallido talent show 'Escuela de actores', se tendrá que conformar con ver su actuación colgada en el canal oficial de Youtube del espacio y de la repercusión mediática que pueda suponerle el haberse quejado públicamente de esto.