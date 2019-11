Risto amenaza con abandonar 'Got Talent España' y Edurne se rompe a llorar: "Esta es mi última valoración"

Si Risto había empezado su noche con el pie izquierdo, según han ido pasando los concursantes por el escenario en la décima gala de la quinta edición de 'Got Talent España', se ha ido calentando más. No ha tenido problema, como en todas las galas, de gritar mil y una vez su ya archiconocido "para mí es un no". Pero eso ha sido lo más flojo. Ya sabemos, desde que fue jurado de 'OT', que no tiene pelos en la lengua.

Risto y Edurne en 'Got Talent España'

Cuando ya parecía que las audiciones habían llegado a su fin y que la gala se acababa, Risto ha puesto la guinda al pastel. Antes de dar por finalizada la noche, el miembro del jurado se ha dirigido a sus compañeros para asegurar que está muy cansado de todo. Por si esto fuera poco, ha dicho unas palabras que no han pasado desapercibidas: "Esta es, seguramente, mi última valoración en 'Got Talent'".

Sus compañeros, incrédulos, le han mirado asombrados y ha sido Edurne la que, con lágrimas en los ojos y cuando se han ido los últimos participantes, se ha lanzado a abrazarle y a preguntarle por qué: "¿Son las últimas valoraciones que hacemos, no?". Con esto ha terminado la velada, dejando en el aire si el catalán estará presente o no en la próxima fase del talent show de Fremantle Media. Hay que tener en cuenta que a mitad de la gala había amenazado haciendo reflexionar a sus compañeros: "Un día no estaré y me echaréis de menos". ¿Volverá en los directos?

El día malo de Risto

Al inicio de la décima gala, Risto ya ha avisado de su estado anímico diciendo que este no era su mejor día. Pero se le ha juntado todo. A lo largo de la noche y entre medias de escuchar cada uno de los noes que les ha dado a los concursantes que han ido saltando al escenario, hemos sido testigos de cada una de las pullitas que lanzaba, haciendo referencia a todo lo que le iban a echar de menos el resto de jueces y asegurando que "todo llega a su fin".