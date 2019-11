Risto se enzarza con un concursante por su respuesta en 'Got Talent España': "La ignorancia para ignorantes"

El lunes 18 de noviembre, la primera fase de la quinta edición de 'Got Talent España' llega a su fin. Tras diez galas muy intensas y más de doscientos concursantes que han pasado por el escenario, las audiciones terminan y no lo hacen de la mejor manera, por lo menos para uno de los jueces. Y es que, como no podía ser de otra manera, la tensión también ha estado presente en el ambiente de la décima entrega del formato.

Risto Mejide no se ha perdido casi ninguna polémica y ha sido protagonista de muchas de ellas. Si la semana pasada se enfrentaba a Edurne, que ha sido su mujer televisiva durante todas las temporadas que lleva ocupando su asiento del Nuevo Teatro Alcalá, en esta gala su paciencia ha llegado a su fin. Pasado el ecuador de la noche, Ricardo ha llegado para mostrar su talento tocando la caracola.

Cuando ha terminado, Risto le ha cuestionado su espectáculo y él no ha dudado en responderle: "Qué bonita la ignorancia para ignorantes". Esto no ha sentado muy bien al juez, que le ha reprochado que lo le ofenden sus palabras y que su actuación ha sido pésima. Antes de decirle que no y de dejarle marchar, ha querido concluir con una frase contundente: "Tu espectáculo es tan inadecuado como tu actitud".

El Pase de Oro de Risto

El botón dorado que más se ha hecho de rogar ha sido el de Risto Mejide. No ha sido hasta la novena gala cuando le hemos visto apretarlo y, al hacerlo, ha levantado muchas polémicas a su alrededor. David García, que intentaba llegar al corazón de todos con su música, no supo hacerlo de la mejor manera e incluso se llevó algún que otro botón rojo, pero Risto, por fastidiar a Dani Martínez, quiso verle en semifinales y no dudó en apretar. Esto ha cuestionado la búsqueda de talento del programa y la seriedad del miembro del jurado, que siempre trata de poner el punto serio a cada situación.