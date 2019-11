'Promesas de arena' (10,5%) se estrena discreta y 'Got Talent España' lidera con un fantástico 21,7%

Andrea Duro en 'Promesas de arena'

Televisión Española estrenó durante la noche del lunes una de sus apuestas de ficción, sustituta de ' Malaka '. No obstante,, y es que, aunque mejora a la película de hace dos semanas y al final de 'Malaka', no logra repetir el dato del estreno de la serie de Maggie Civantos . Por otro lado, el líder es ' Got Talent España ', que recupera la batuta tras el Debate electoral de la semana pasada,

Antena 3, por su parte, se decantó por "Thi Mai: Rumbo a Vietnam", película que se conforma con un pobre 11,2%, superando al resto de ofertas cinematográficas de la noche. "El amanecer del planeta de los simios" logra destacar con un estupendo 9,9% en Cuatro, mientras que "Vivir de noche", en laSexta, marca un aceptable 6,2%.

Prime time

· 'Promesas de arena' se estrena con un 10,5%

· 'Got Talent' no tiene rival y firma un 21,7%

· 'El intermedio' (11,8%) anota máximo de temporada y supera a 'El hormiguero' (11%)

· Pobre 11,2% para la película de Antena 3

· Cuatro se alza a un estupendo 9,9% con su cine

Telecinco

'Got Talent España: Express': 2.616.000 y 14,8% 'Got Talent España': 2.376.000 y 21,7%

Antena 3

'El Hormiguero' "Anitta": 1.943.000 y 11% 'Cine' "Thi Mai, rumbo a Vietnam": 1.438.000 y 11,2%

La 1

'TVEmos': 1.499.000 y 8,5% 'Promesas de arena': 1.585.000 y 10,5%

laSexta

'El intermedio': 2.085.000 y 11,8% 'El taquillazo' "Vivir de noche": 745.000 y 6,2%

Cuatro

'First dates': 1.275.000 y 7,3% 'El blockbuster' "El amanecer del planeta de los simios": 1.151.000 y 9,9%

La 2

'Los jardines franceses de Monty Don' "Jardines de poder y pasión": 221.000 y 1,3% 'El comisario Montalbano' "Como manda la ley": 518.000 y 3,2%

Late night

· Los momentazos de 'Got Talent' se disparan a un 24,9%

· "Al final del camino" registra un 9% en Antena 3

· 'Titanes sin fronteras' llega a La 1 con un escueto 5,4%

· Aceptables datos para 'Hawai 5.0' en Cuatro

· El cine de laSexta firma un discreto 5,1%

Antena 3

'Cine 2' "Al final del camino": 388.000 y 9%

Telecinco

'Got Talent España: Momentazos': 761.000 y 24,9%

Cuatro

'Hawai 5.0' "Una excursión de un día": 229.000 y 5,9% 'Hawai 5.0' "El estafador astuto": 158.000 y 6,5%

La 1

'Titanes sin fronteras' "Sierra Leona": 509.000 y 5,4% 'Españoles en el mundo' "Isla Mauricio": 212.000 y 4,2% 'La noche en 24h: Avance': 115.000 y 4,4%

laSexta

'Cine' "La coalición": 184.000 y 5,1%

La 2

'Imprescindibles': 145.000 y 1,5% Incluye: - 'Chiquito, el cantaor de atrás': 145.000 y 1,5% 'Metrópolis' "Bienal de Lyon 2019": 36.000 y 0,6% 'Conciertos Radio 3' "Colectivo da Silva": 22.000 y 0,6% 'Un planeta de volcanes': 22.000 y 0,8%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame' baja en todas sus ediciones

· Máximo de espectadores para 'Más vale tarde' y segunda mejor cuota con un 10,7%

· 'El secreto de Puente Viejo' mejora +0,6 puntos, anotando un 9,7%

· 'El secreto de Puente Viejo' (6,6%) cede -0,9 puntos en una semana

· Bajada de -0,8 puntos para 'GH VIP: Diario', que anota un 3,1%

Telecinco

'Sálvame limón': 1.582.000 y 13,4% 'Sálvame naranja': 1.839.000 y 17,6% 'Sálvame banana': 2.123.000 y 15,2%

La 1

'Mercado central': 717.000 y 6,6% 'Servir y proteger': 879.000 y 8,6% 'Acacias 38': 702.000 y 6,9% 'España directo': 861.000 y 7,3% 'Aquí la Tierra': 1.708.000 y 11,7%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.201.000 y 11,2% 'El secreto de Puente Viejo': 980.000 y 9,7% '¡Ahora caigo!': 1.260.000 y 11,7% '¡Boom!': 1.861.000 y 13,4%

laSexta

'Zapeando': 771.000 y 6,7% 'Más vale tarde: Avance': 648.000 y 6,3% 'Más vale tarde': 1.125.000 y 10,7%

Cuatro

'Todo es mentira': 619.000 y 5,2% 'Todo es mentira bis': 537.000 y 5,1% 'Cuatro al día': 399.000 y 3,9% 'Me quedo contigo': 224.000 y 1,9% 'GH VIP: Diario': 477.000 y 3,1%

La 2

'Saber y ganar': 981.000 y 7,9% 'Grandes documentales': 508.000 y 4,8% Incluye: - 'Super progenitores del reino animal' "Echando una mano": 588.000 y 5,4% - 'Ben Fogle, la gran migración': 417.000 y 4,1% 'Documenta2': 287.000 y 2,8% Incluye: - 'Ciudades que se hunden' "Nueva York": 287.000 y 2,8% 'Comida al descubierto' "Eucaliptos, chucrut y la nevera": 238.000 y 2,3% 'Comida al descubierto' "Ron, gelato y mentas": 235.000 y 2,1% 'El cazador de cerebros' "Ser feliz en Dinamarca": 145.000 y 1,1%

Mañana

· 'Al rojo vivo' arrasa con un 21,1% y firma máximo histórico

· 'El programa de Ana Rosa' se mantiene, registrando un 19,9%

· Máximo en espectadores para 'Espejo público', que sube en cuota a un 18,1%

· Crece +5,3 puntos 'Los desayunos de TVE', que anota un 17% con la resaca electoral

· Mejoría de +0,4 puntos para 'Mujeres y hombres y viceversa' (4,5%)

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 780.000 y 19,9% 'Ya es mediodía': 1.320.000 y 13,7%

Antena 3

'Espejo Público': 572.000 y 18,1% 'Más Espejo Público': 535.000 y 11,7% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Pechuga de pollo rellena con calabacín": 949.000 y 12,3% 'La ruleta de la suerte': 1.682.000 y 15,8%

La 1

'Los desayunos de TVE': 472.000 y 17% 'Los desayunos - Análisis 10N': 426.000 y 10,3% 'Hacer de comer' "Paté de caballa": 408.000 y 5,6% 'Informativo territorial 1': 601.000 y 6,4% Incluye: - 'Flash moda monográficos' "Andres Sardá, en clave de sensualidad": 6.000 y 0,1% 'Corazón': 953.000 y 8,1%

Cuatro

'Surferos tv': 7.000 y 0,6% 'Gym Tony XS': 28.000 y 1,3% 'El concurso del año': 70.000 y 2,5% 'Alerta Cobra' "Apagón": 134.000 y 4,1% 'Alerta Cobra' "Elección mortal": 200.000 y 5,7% 'Alerta Cobra' "Alerta semir": 182.000 y 4,4% 'Mujeres y hombres y viceversa': 281.000 y 4,5% 'El concurso del año': 453.000 y 4,3%

laSexta

'Únicos': 3.000 y 0,4% 'Únicos': 9.000 y 0,7% 'Aruser@s: Previo': 130.000 y 6,2% 'Aruser@s': 256.000 y 8,1% 'Al rojo vivo: Previo' "Objetivo la Moncloa": 577.000 y 14,8% 'Al rojo vivo' "Objetivo la Moncloa": 1.423.000 y 21,1%

La 2

'Pagina2': 16.000 y 1,4% 'Inglés online TVE': 20.000 y 1,3% 'Los secretos mejor guardados de Tanzania' "Parques nacionales de Katavi y Ruaha": 25.000 y 1,2% 'Los secretos mejor guardados de Tanzania' "Parques nacionales de Kilimanjaro y Arusha": 44.000 y 1,8% 'El escarabajo verde' "El síndrome de Casandra": 37.000 y 1,4% 'Aquí hay trabajo': 49.000 y 1,6% 'La aventura del saber': 42.000 y 1,2% 'Grandes viajes en tren por Europa' "De Viena a Trieste": 30.000 y 0,8% 'Los jardines italianos de Monty Don': 47.000 y 1,2% 'Mañanas de cine' "Masterson de Kansas": 176.000 y 3% 'España a ras de cielo' "Ciudades para todos": 156.000 y 1,6% 'Los últimos reyes guerreros de Europa': 168.000 y 1,3%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' destaca en la sobremesa al firmar un 19,5%, dato que lo aleja sobremanera de 'Informativos Telecinco 15:00' (15,6%) y 'Telediario 1' (13,7%). En la noche, quien lidera es 'Informativos Telecinco 21:00' como acostumbra, anotando un 16,2%. 'Antena 3 noticias 2' alcanza un 13,9%, mientras que 'Telediario 2' suma un 12,4%. Cabe destacar 'laSexta noticias 14h', que iguala su máximo de temporada con un 18,7%.

La 1

'Telediario matinal': 284.000 y 20,2% 'Telediario 1': 1.776.000 y 13,7% 'Telediario 2': 2.087.000 y 12,4%

La 2

'La 2 noticias': 172.000 y 1,2%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 123.000 y 12,2% 'Noticias de la mañana': 313.000 y 13,3% 'Antena 3 noticias 1': 2.515.000 y 19,5% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.080.000 y 8,9% 'Antena 3 noticias 2': 2.258.000 y 13,9%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 113.000 y 10,7% 'Informativos Telecinco Matinal': 169.000 y 11,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 278.000 y 11,9% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.017.000 y 15,6% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.677.000 y 16,2%

Cuatro

'Noticias Cuatro deportes': 526.000 y 4,1%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 2.048.000 y 18,7% 'laSexta noticias: Jugones': 906.000 y 7,1% 'laSexta noticias 20h': 1.566.000 y 11,9%

Cadenas:

Telecinco lidera con rotundidad el lunes al registrar un 16,7%. Antena 3 va segunda con un 12%, mientras que la tercera plaza se encuentra muy reñida. La 1 marca un 9,5%, mientras que laSexta se queda a una décima con un 9,4%. Cuatro anota un 5,4%. Les siguen La 2 (2,6%), FDF (2,4%), Energy (2,4%), Nova (2,2%) y Trece (2,2%).

Telecinco lidera noviembre sin ningún rival a la vista, pues acumula un 15%. Antena 3 mantiene la segunda posición, pero lo hace con un 10,6%. La 1 anota un 9,8%, mientras que laSexta no se encuentra tan alejada con un 8,4%. Cuatro firma un 5,4%. Completan La 2 (2,6%), FDF (2,5%), Energy (2,3%), Trece (2,2%), Nova (2,1%) y Neox (2%).