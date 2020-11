La condición de Ana Rosa Quintana para vacunarse del coronavirus: "Primero que lo haga el Gobierno"

En los últimos días ha cogido mayor fuerza el tema de la vacuna contra la Covid-19 desde que las de Pfizer y Moderna mostraran sus altos índices de efectividad. Esto ha planteado la posibilidad de vacunarse contra el virus una vez que el Gobierno apruebe su comercialización y difusión en España. Ante esto se ha pronunciado Ana Rosa Quintana, quien ha mostrado cierto recelo inicial a ponerse la vacuna.

La condición de Ana Rosa Quintana para vacunarse del coronavirus

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' cuestionaba la obligatoriedad de vacunarse contra el coronavirus: "Si yo me vacuno y tú no, yo no me voy a contagiar y tú sí. Pues allá tú". Aunque en la mesa de debate planteaban que la vacuna debería ser obligatoria, ella indicaba que era necesario que hubiera "muchos que no se vacunen para que no haya inmunidad". No obstante, le respondían con que si ese pensamiento se generaliza, finalmente no se vacunaría nadie.

Sin embargo, Quintana tenía claro que, llegado el momento, ella se vacunaría, a lo que Jorge Bustos le respondía que "no hay que permitir el más mínimo recelo" con la intención de acabar con el pensamiento negacionista que está surgiendo en la sociedad y que cuestiona la eficacia de las vacunas. Eso sí, la conductora ponía una clara condición para vacunarse contra el coronavirus: "Primero que se vacune el Gobierno y luego yo".

Cuidado con los bulos

Durante el programa, Jorge Bustos avisaba del peligro que tienen los bulos, pues son una de las principales armas de los negacionistas para poner en cuestión la efectividad de las vacunas. Además, también advertían de la compra por Internet de vacunas procedentes de China. En este punto, la presentadora era clara y pedía a los espectadores tener mucho cuidado con este tema, puesto que no son más que mentiras con una clara finalidad de estafar a la población.