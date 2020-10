Ana Rosa Quintana propone otro nombre para el toque de queda: "A las 12 todos a su puta casa"

En la mañana del viernes 23 de octubre, 'El programa de Ana Rosa' ha contado con la participación de José Luis Martínez Almeida, para hablar sobre el toque de queda. El alcalde de Madrid ha sido muy claro en el programa de Telecinco confirmando que él es partidario de cerrar el ocio nocturno y promete acatar todo lo que digan las instituciones médicas.

Pie de foto

Tras hablar de la actual situación del PP tras la fracasada moción de censura de VOX, Ana Rosa Quintana inició el tema: "¿Hay alguna alternativa legal para que Sanidad pueda imponer en Madrid...?", arranca preguntando, sin saber cómo seguir porque "ya le han puesto muchos nombres: 'confinamiento nocturno', 'medida Cenicienta', que eso se me ocurre a mí, o 'a las 12 todos a su puta casa'. ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento?", cuestionaba mientras el alcalde y portavoz del PP reía por la última propuesta de Quintana.

"En primer ligar, es disparatado que después de 8 meses de pandemia no tengamos claro el marco jurídico en el que nos movemos y que por tanto no haya una normativa de carácter general ni homogénea aplicable a todas las comunidades autónomas", lamenta Almeida, quien se siente indignado con el Gobierno: "No hay vocación para dar solución a una cosa que es urgentísima".

El alcalde, a favor de las restricciones

Según informa el alcalde de Madrid, "dos tercios de los contagiados son de entre 15 y 20 años y se produce en consecuencia del horario nocturno, de fiestas. La policía ya ha intervenido en cientos de fiestas en Madrid", señala, para llegar a la conclusión de que "desde el ayuntamiento "somos partidarios de las restricciones se llame como se llame".