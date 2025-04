Por Diego López | |

Convertida en la serie más cotizada de la televisión actualmente, 'The White Lotus' está a punto de terminar su tercera temporada. Lo hará con un capítulo de noventa minutos que HBO intenta conservar en la más estricta confidencialidad: el material no se ofrecerá a la prensa previamente y durante su grabación en Tailandia se distribuyeron varios finales falsos entre el equipo para evitar filtraciones.

Lo que sí se ha filtrado, y hasta ahora también se desconocía, son las tres condiciones que deben aceptar todos los actores que participan en la serie creada y dirigida por Mike White. Los tres mandamientos de obligado cumplimiento, son los siguientes:

Todos los actores que deseen participar en 'The White Lotus' deberán pasar por un proceso de casting , por muy famosos que sean.

, por muy famosos que sean. Todos los actores que participan en el elenco de 'The White Lotus' cobrarán lo mismo , independientemente de su fama o experiencia.

, independientemente de su fama o experiencia. Todos los actores que trabajen en 'The White Lotus' estarán acreditados por orden alfabético, sin que ninguno pueda destacar sobre otro.

Tres normas básicas pero que no son nada habituales en Hollywood, sobre todo entre actores de categoría que siempre intentan negociar un caché más elevado y saltarse los procesos de casting mezclados con actores de menor rango. Tanto es así que la publicación desvela que el actor Woody Harrelson llegó a hablar hasta con David Zaslav, CEO de WarnerBros. Discovery, para ver si podían renegociar su salario para participar en la serie. Su respuesta fue negativa. Aún así, Harrelson aceptó participar en la tercera temporada, pero posteriormente tuvo que retirarse por problemas de agenda con otro rodaje.

Un sueldo muy bajo para los estándares de Hollywood

Se trata, asegura David Bernard, de que acepten el trabajo "por las razones adecuadas", que en el caso de los actores con más experiencia supone el prestigio de aparecer en la serie, más allá del dinero. Y es que los emolumentos son solo de 40.000 dólares por episodio, una cifra especialmente baja para una serie de HBO, más aún si tenemos en cuenta que deben pasar medio año fuera de su hogar viviendo en un país ajeno al suyo.

Los que tienen la suerte de aparecer en todos los episodios de esta tercera temporada cobrarán sólo 320.000 dólares por su trabajo. A modo comparativo, Pedro Pascal se embolsó unos 600.000 dólares por capítulo en la primera temporada de 'The Last of Us' y Sarah Jessica Parker estaría ingresando el millón de dólares por episodio en 'And Just Like That'.

Ni la cantante de Blackpink Lisa se libró de los castings de 'The White Lotus'

A modo de curiosidad, durante la grabación los actores se repartieron las habitaciones del hotel Four Seasons de Koh Samui, donde además de rodar la serie, vivían. Las suites más caras de este resort se cotizan por más de 70.000 dólares a la semana, por lo que, de haberlas tenido que pagar con su bolsillo, no les habría llegado con el dinero pagado por participar en la serie.

Las dos excepciones de la tercera temporada

Las tres normas para participar en 'The White Lotus' son obligatorias y nadie puede librarse de ellas. Hasta la componente de Blackpink Lalisa Manobal tuvo que presentarse a varios castings junto a otras aspirantes. Bueno, casi nadie. En la primera temporada, Jennifer Coolidge se ahorró el trabajo porque el papel de Tanya fue expresamente escrito para ella.

En esta tercera temporada ha habido dos excepciones y por motivos similares. Una es el caso de Charlotte Le Bon, que interpreta a Chloe. Durante la primera fase de rodaje, el papel de Chloe estaba interpretado por otra actriz cuyo nombre no ha trascendido. Sin embargo, Mike White y el equipo veían que esta actriz no terminaba de encajar con el resto del elenco con el que tenía que interactuar, y tomaron la decisión de remplazarla. Le Bon no tuvo que pasar un casting como el resto, sino que se preparó el papel por encargo, y llegó a Tailandia mes y medio después que sus compañeros.

Sam Rockwell también fue elegido para participar en el tiempo de descuento

El segundo caso es el de Sam Rockwell, que únicamente participa en los episodios finales de la tercera temporada, aunque protagoniza uno de los monólogos más comentados. En su caso, como hemos comentado anteriormente, era Woody Harrelson el elegido para interpretar a Frank, pero tuvo que abandonar a última hora por problemas de agenda. Rockwell fue la opción estudiada porque era buen amigo de Walton Goggins y, además, su pareja Leslie Bibb participa en la temporada. Sin embargo, Rockwell acababa de terminar un rodaje en África y rechazó inicialmente la oferta, aunque finalmente aceptó participar.