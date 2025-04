El final de 'The White Lotus 3' será el episodio más largo de la serie

Por Alejandro Rodera |

'The White Lotus' se explayará en el cierre de su tercera temporada. Siguiendo los pasos de sus dos entregas previas, que también remataron sus respectivos viajes a Hawái y Sicilia con capítulos más largos de lo habitual, el broche de las vacaciones tailandesas no será menos y, de hecho, subirá el listón de la duración. Frente a los 66 minutos del final de la primera y los 77 minutos que pusieron el lazo a la segunda, la tercera tanda irá un paso más allá y terminará de atar sus tramas a lo largo de 90 minutos.

Así pues, el octavo y último episodio de 'The White Lotus', titulado 'Amor Fati', será el capítulo más extenso de toda la serie. Su duración más propia del cine que de la televisión servirá para plasmar las últimas horas de los protagonistas en el exclusivo hotel asiático. "En su última noche en el paraíso, Laurie, Jaclyn y Kate se ven forzadas a afrontar los cambios en su longeva amistad. Belinda y Zion negocian un acuerdo que podría asegurar su futuro. Gaitok comparte sus planes con un decepcionado Mook. Timothy idea un chocante plan para su familia", reza la sinopsis oficial.

Walton Goggins en la tercera temporada de 'The White Lotus'

Tras un séptimo capítulo que llevó al límite la situación de cada uno de los personajes, el creador de la ficción, Mike White, tendrá que despejar el misterio planteado en el arranque de esta temporada que, a su vez, ha sido la más larga hasta ahora al contar con dos episodios más que la primera y uno más que la segunda. Si atendemos al rendimiento en audiencias, esa ampliación ha sido un movimiento inteligente, ya que cada capítulo ha ido batiendo los récords de la saga. Por ejemplo, el 3x07 ha anotado máximo histórico en Estados Unidos al enganchar a 4,8 millones de espectadores en su primer día.

Acostumbrados a alargarse

Aunque la hora y media del final de 'The White Lotus' suene a mucho -que lo es-, no se trata de una excepción en el histórico de HBO. La cadena de pago acostumbra a ser flexible con las necesidades creativas de sus proyectos, por lo que no es inusual que algunos de sus episodios superen la hora de duración. Por ejemplo, el arranque de 'The Last of Us' duró 81 minutos, el final de 'Succession' se extendió a lo largo de 88 minutos, los cuatro últimos capítulos de 'Juego de Tronos' rondaron los 80 minutos, el cierre de 'The Wire' llegó a los 89 minutos y Martin Scorsese se fue a los 113 minutos con el piloto de 'Vinyl'.