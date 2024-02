Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'OT 2023' se encuentra en su recta final y, por ello, este sábado 17 de febrero, Xuso Jones se ha tenido que despedir de los seguidores del formato en su último día como presentador de 'OT al día'. En esta última emisión, el cantante ha tenido la oportunidad de entrevistar a Chenoa y de descubrir cómo ha sido la experiencia de la cantante al frente del formato de Amazon Prime Video.

Carlos Lozano, Chenoa y sus compañeras de 'OT 1' en 'OT al día'

Ademáscon alguna de las sorpresas que le ha preparado, aunque, sobre todo, lo ha logrado Geno Machado . Sin embargo, ellas no han sido las únicas representantes de 'OT 1' que han estado en la última emisión de 'OT al día', ya que Carlos Lozano

"Chenoa esto es un mensaje para ti. Te quería mandar un beso muy grande y decirte que lo has hecho muy bien. Te he estado siguiendo y felicidades hija, vales para todo. (...) Tú le has dado tu toque y lo has hecho muy bien. (...) Me alegro mucho por ti. Yo hice la primera edición y tú estás haciendo casi la última, y las que quedan porque 'OT' seguirá'", ha comentado Carlos Lozano.

No ha sido invitado a 'OT 2023'

En este vídeo, el presentador de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha aprovechado para mandarle un mensaje a los concursantes y para lanzarle un zasca a los responsables del formato: "A los concursante, adelante y fuerza, ya sabéis que tenéis que empeñaros para conseguirlo, pero estáis con los mejores, los mejores productores musicales, los mejores directores de la compañía Gestmusic. Y no quiero ser pelota porque no debería, porque no me habéis llamado ni siquiera como invitado. Un beso para todos".