La contundente respuesta de Aída Nízar a los que la quieren en 'El tiempo del descuento' de Telecinco

Las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra vuelven a abrirse este mes de enero. Telecinco ha decidido por sorpresa poner en marcha 'El tiempo del descuento', un nuevo reality en el que convivirán exconcursantes de la última edición de 'GH VIP'. De esta forma, el grupo de comunicación enlazará esta edición y 'Supervivientes 2020' previsto para el próximo mes de febrero con este nuevo formato producido por Zeppelin y que también se desarrollará en la misma casa que su antecesor. ¿El objetivo? Que todos los participantes ajusten sus cuentas pendientes y lo hagan en la casa que se conocieron.

Aída Nízar

La noticia de la producción de este formato la adelantó FormulaTV y fue entonces cuando las redes sociales se inundaron de peticiones de concursantes para el espacio ya que no estaba claro si iban a estar protagonizado solo por exparticipantes de 'GH VIP 7' (como finalmente ha sucedido) o también iban a integrar el casting rostros de otros formatos de la casa. Una de las más solicitadas por parte del fandom de 'GH' fue sin duda Aída Nízar. Prueba de ello es que la autodenominada "enviada de Dios" llegó a ser tendencia en Twitter con su nombre y también con hashtags específicos que crearon sus seguidores para hacer presión a Mediaset y Zeppelin y lograr que fuese fichada para estar en el reality.

Pues bien, la que en su día fuese concursante de 'Gran Hermano 5' y de la quinta edición de 'GH VIP' y colaboradora de espacios como 'A tu lado', 'Crónicas marcianas' o 'Sálvame', ha decidido responder de forma tajante a estas peticiones en sus redes sociales. Con una contundente publicación en su Instagram oficial en la que ha unido su rostro al logo del formato que la vio nacer televisivamente hablando, ha escrito: "Nunca volveré a formar parte de un reality porque no tienen dinero suficiente para pagarme. No volveré jamás. ¡Adorad vuestra vida!". La actual celebrity en Italia ha acompañado esta publicación junto a capturas en Instagram Stories de mensajes de fans pidiendo su vuelta a Telecinco, algo que por lo que hemos visto no va a suceder... de momento.

Así será 'El tiempo del descuento'

No sabemos si Nízar terminará participando en algún otro formato de Telecinco en el futuro, pero lo que sí sabemos es que en 'El tiempo del descuento' no puede estar ya que su casting solo lo integrarán rostros de 'GH VIP'. "Volverán a vivir juntos y podrán resolver sus cuentas pendientes. La vida te da una segunda oportunidad. ¿Quién se atreverá a dar el paso? En directo, con Jorge Javier comienza 'El tiempo del descuento'", se anuncia en la primera promoción lanzada por la cadena para confirmar la existencia del formato. Por ahora es una incógnita si todos los participantes del espacio aceptarán la propuesta o habrá algunos que decidan no volver a vivir en el hogar más famoso de la pequeña pantalla.