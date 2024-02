El creador de 'El Ministerio del Tiempo' reacciona a la "versión" de la BBC: "Es un honor que sea plagiada"

Por Alejandro Rodera |

El miércoles 21 de febrero, la BBC sacó pecho al anunciar una docena de nuevas series originales, entre las cuales se presumía de contar con el talento de Joseph Fiennes, Aimee Lou Wood o Rebecca Hall. Sin embargo, para el público español había un proyecto que sobresalía por encima del resto: 'The Ministry of Time'. Evidentemente, el título recordaba inevitablemente a 'El Ministerio del Tiempo', pero la corporación británica no hacía ninguna alusión a la ficción de Televisión Española a la hora de presentar su particular producción, inspirada en la novela homónima de Kaliane Bradley que se publicará en mayo.

Pese a que el libro aún no ha visto la luz, su sinopsis guarda ciertas semejanzas con la obra creada por Pablo y Javier Olivares , el cual se dedica a traer al siglo XXI a expatriados de toda la historia para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo., donde sufren un choque cultural que intenta ser aliviado por unos enlaces conocidos como puentes. La protagonista de la historia es una de esos puentes, que

Por el momento, esa es la carta de presentación de la novela y de la serie, que está siendo escrita por Alice Birch ('Normal People') y producida por A24 ('Euphoria'). Por tanto, no se conocen las tramas que se desplegarían desde ese punto de partida y que podrían desviar o asemejar la obra británica de la española del mismo nombre. En cualquier caso, las redes sociales no han tardado en hacerse eco del parecido, llegando a lograr que X incluya una nota de la comunidad en el anuncio de la BBC matizando que se trata de "una copia de 'El Ministerio del Tiempo'".

Por su parte, Javier Olivares ha reaccionado a lo sucedido con varios tuits y retuiteando numerosas muestras de apoyo por parte de usuarios que denuncian la posible imitación. "Sin cortarse un pelo", ha escrito el cineasta al ver una comparativa entre los logos de ambos proyectos. Desde FormulaTV nos hemos puesto en contacto con Olivares para ahondar en este inesperado anuncio y en las posibles consecuencias que puede acarrear. Asimismo, hemos contactado con Onza, productora de 'El Ministerio del Tiempo', que nos ha expresado su actual postura: "Estamos recabando información para valorar junto con RTVE la situación y decidir qué medidas se deben tomar".

La respuesta de Javier Olivares

"Para mí es un honor que 'El Ministerio del Tiempo' haya sido plagiada en Estados Unidos y por la BBC, es una medalla que nos ponen. Prefiero tomármelo como un homenaje y con sentido del humor que de otra manera", arranca, con tono liviano, Olivares, que bromea en cierta medida acerca de la situación: "Me llena de orgullo. Esto demuestra que no lo hicimos tan mal y también demuestra que el eco de 'El Ministerio del Tiempo' fuera de España es mucho mayor de lo que la gente se cree".

Sin embargo, más allá de bromas, sí que se esfuerza por exponer las diferencias entre este caso y el de la estadounidense 'Timeless', que llegó a juicio. "Cuando nos metimos en el pleito con 'Timeless', hubo mucha gente que se rio diciendo que si creíamos que nos habíamos inventado las historias de viajes por el tiempo, que si yo había visto mucho 'Doctor Who'... que por supuesto, adoro 'Doctor Who' y la BBC, todo el mundo tiene referencias, pero tú no puedes denunciar un plagio por una idea. Porque las ideas hay que desarrollarlas, nosotros pudimos llegar a un acuerdo judicial en el tema de 'Timeless' por una sencilla razón: había pruebas concretas a través de un intercambio muy numeroso de mails en el que nosotros les pasamos los capítulos traducidos al inglés y se negoció económicamente. Eso sí que es una prueba para ir a un pleito".

"En este caso, que me pilla de sorpresa, lo primero que me llama la atención es que el título es el mismo. Y luego te metes en las tramas o en el contenido de la novela y tiene cierto parecido muy claro con el espíritu de lo que es 'El Ministerio del Tiempo', pero también lo puede tener al espíritu de lo que es 'El Anacronópete' u otras obras. Cuando la gente me dice, 'Oye, ¿vas a denunciar como propiedad intelectual?'. No puedo porque no conozco la obra, igual es otra cosa. No es como en 'Timeless', que hubo un trasvase de información de los capítulos, los nombres de los guionistas que la iban a hacer medio año antes de que la hicieran... Cuando el juez americano vio eso dijo que había materia de juicio porque había información entre empresas. Esto es distinto en cuanto a que cogen el nombre y tienen una idea que parece similar, o igual no, pero eso no es denunciable. Ahí no puedo entrar, es una cuestión de marca y del dueño de la serie, que es TVE, y la productora que la ha hecho, que es Onza", añade.

Además, aporta otro matiz con respecto a un potencial plagio: "No puedo hablar de plagio porque la novela ni se ha publicado. Lo que sí que pasa es que si te hablan de viajes por el tiempo y se llama 'El Ministerio del Tiempo'... Pero más que una cuestión de plagio de la idea es un cuestión de plagio de marca comercial, que no me compete ".

Acerca de las medidas que se podrían tomar al respecto, Olivares deposita toda la responsabilidad en Televisión Española: "Quiero dejar muy claro que yo informo a TVE, pero, haga algo o no, respeto completamente su decisión. No soy quien para decidir lo que se hace". Aun así, insta a defender un producto indisociable de la televisión pública: "Sí creo que 'El Ministerio del Tiempo', que está pagada con el dinero de todos los españoles porque está hecha para una televisión pública, es patrimonio cultural de este país".