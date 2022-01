TVE apuesta por el regreso de 'El Ministerio del Tiempo' y 'HIT' y el spin-off de 'Acacias 38'

Televisión Española tiene muchos frentes abiertos en el campo de las series. Mientras emite 'Sequía' y rueda lo nuevo de 'La caza', el ente público ha recurrido a 'RTVE responde', el espacio de La 2 que interactúa directamente con el público, para resolver las cuestiones más candentes acerca del futuro de títulos como 'Los misterios de Laura', 'El Ministerio del Tiempo', 'HIT' o 'Estoy vivo', que se mantienen en ese extraño limbo donde se valora si deben ser canceladas o renovadas.

Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo y Hugo Silva en 'El Ministerio del Tiempo'

El primer caso a tratar ha sido el de 'HIT', que en el cierre de su segunda temporada sentaba las bases de lo que podía ser la tercera. "'HIT' es una serie que nos encanta y que nos gustaría que siguiera viva en el canal. Esperamos tener más 'HIT'", ha asegurado José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, quien también se ha pronunciado sobre otros dos títulos emblemáticos: "En cuanto a 'Estoy vivo' y 'El Ministerio del Tiempo', son muchas las series que han pasado por TVE y que funcionan muy bien. Desgraciadamente, no podemos recuperar todas".

Ese tinte de despedida parece ir más referido a 'Estoy vivo' que a 'El Ministerio del Tiempo', ya que inmediatamente después ha alabado a la ficción de Javier Olivares. "'El Ministerio del Tiempo' es una serie que nos encanta también y que debemos plantear la manera de hacer que vuelva al espectador, como ha ocurrido recientemente con 'Los misterios de Laura'", añade el ejecutivo, asegurando que "apostaría" por su regreso.

En lo que a 'Los misterios de Laura' se refiere, desde la corporación pública parecen estar satisfechos con su reciente retorno en formato de largometraje. "Estamos muy contentos con los resultados de la TV Movie, ha sido respaldada por los espectadores. Estamos buscando la manera de recuperarla. Tenemos que buscar nuevos formatos, igual no se trata de hacer una cuarta temporada con el número habitual de episodios, sino de hacer eventos en torno a esas series que tanto gustan a la audiencia", señala Pastor, que abre así la puerta a asignarle nuevos casos a Laura.

La franja vespertina

Las cuatro producciones anteriores tienen como hábitat natural el prime time, pero 'RTVE responde' no se ha olvidado de resolver dudas sobre las ficciones de sobremesa. "Las series diarias son muy importantes porque acompañan al espectador en un momento determinado del día y crean una cita", reflexiona Pastor. En ese horario conviven ahora mismo 'Servir y proteger' y la ya cancelada 'Dos vidas', que terminará en febrero. "Estamos trabajando en el desarrollo de otra serie. Esperamos poder tener una sustituta a su altura muy pronto", aporta, dejando entrever que esa sucesora abrazará el drama de época.

Sin salir de ese horario vespertino, también se ha abordado uno de los interrogantes que más suelen sonar: ¿volverá 'Acacias 38'? La longeva serie llegó a su fin en 2021 tras una dilatada andadura, pero sus fans no pierden la esperanza de que retorne de alguna manera... y ese sueño podría verse correspondido con un spin-off de Maitino. "Entendemos la petición. Es una gran historia con mucho potencial para ser desarrollada. No me quiero repetir, pero se está trabajando en esa posibilidad, y creemos que es una gran manera de recuperar 'Acacias 38' desde una óptica diferente", sentencia Pastor con respecto a la probable serie liderada por Maite y Camino.