Por Fernando S. Palenzuela |

La cobertura de los Premios Goya 2024 por parte de RTVE estuvo marcada por la polémica. Las declaraciones de Inés Hernand hacia Pedro Sánchez durante su paso por la alfombra roja se llevaron la crítica por parte del Consejo de Informativos de Medios Interactivos. Este aseguró en su comunicado que la presentadora había mostrado un "tono adulador hacia un presidente del Gobierno", lo que no cumplía con "los estándares de calidad y neutralidad" de la Corporación.

El jueves 22 de febrero, justo diez días después de la emisión de dicho comunicado. "El último desencuentro con la redacción de RTVE Play por el comunicado sobre la alfombra roja de los Premios Goya, sino que se ha ido fraguando con el paso del tiempo", expresa en el escrito, que señala que en la asamblea del pasado 8 de febrero con los compañeros de RTVE Noticias

López señala que muchos redactores le aseguraron que dicha desconfianza no tenía nada que ver con él, pero que asumía la responsabilidad como presidente y vocal más votado: "La confianza debe ser hacia todo el órgano representativo, que ejerce sus funciones por mandato delegado, no ad personam". En suma, pone el foco en RTVE Play: "Si a esa falta de confianza se suma que los compañeros de RTVE Play no se sienten representados por nuestras actuaciones o piensan que se les deja al margen de las decisiones, toca hacerse a un lado y dejar que sean otros y otras los que recuperen esa confianza".

No es la única dimisión

El propio Óscar López Canencia completaba sus mensajes en la red social X con la información de que habían dimitido los otros dos consejeros. Cabe señalar que Santiago Riesco, uno de ellos, ya había presentado su dimisión días atrás, tal y como informa El Mundo. Alejandro Vega también ha dimitido y, aunque ya presentaron su renuncia previamente, han preferido esperar a celebrar asamblea con RTVE Play para hacerla oficial.

"La situación es inédita y por ello nos pondremos en contacto con los servicios jurídicos de RTVE para saber cómo proceder en este caso, anunciando a la mayor brevedad la convocatoria de elecciones para su renovación. El Consejo seguirá en funciones hasta producirse el relevo", expresan en un comunicado que recoge el citado medio.