La creadora de 'Friends' desmiente su regreso por enésima vez: "No queremos que decepcione a los fans"

El pasado 16 de mayo Courteney Cox, Mónica en 'Friends', hizo una publicación en su cuenta de Instagram que causó mucho revuelo, una foto en la que se veía a los seis protagonistas de la serie durante un viaje poco tiempo antes de que se emitiera el episodio piloto. Esta imagen de antes de que saltaran a la fama fue comentada por Jennifer Aniston, que interpretaba a Rachel, en el programa de Ellen DeGeneres. Durante la entrevista, la presentadora no dudó en pedirle el ansiado reencuentro que todos los fans esperan, y la actriz declaró que está dispuesta a participar en él.

"Yo lo haría. Las chicas lo harían y estoy segura de que los chicos también. Podría hacerlo yo sola, ¿quién necesita a los demás?", bromeó Aniston. Ellen DeGeneres le siguió el juego: "Yo me mudaría al apartamento de enfrente". Pero entonces, la actriz echó más leña a un fuego que ya estaba bastante avivado con una sencilla frase: "Cualquier cosa puede pasar". Los fans no paran de imaginar, pedir y rezar porque el reencuentro de 'Friends' sea una realidad, aunque los creadores de la sitcom, David Crane y Marta Kauffman, han repetido en muchas ocasiones que nunca se producirá.

Kauffman, por enésima vez, ha vuelto a desmentir a Associated Press que esta reunión se vaya a hacer: "¿Por qué remover lo que ya está bien hecho? No queremos una reunión que decepcione a los fans". Esta es una mala noticia para muchos fans, pero lo cierto es que ella, al igual que otros miembros del equipo, piensan que el final de la serie que se vio en 2004 es suficiente y no tiene sentido querer ver otro diferente después de 25 años. Por su parte, David Crane también se ha mostrado contrario a esta idea: "Nunca va a pasar. ¡Nunca! Lo hicimos y ya está hecho. Todo acabó con un final feliz, no hace falta que veamos nada más".

CHECK IT OUT: Jennifer Aniston shares her thoughts on if Ross and Rachel of @FriendsTV would still be together all these years later. More of @NMoralesNBC interview tomorrow on @TODAYshow. pic.twitter.com/Moi275avKS