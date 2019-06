La asombrosa razón por la que Phoebe debía tener una hermana gemela en 'Friends'

A lo largo de los 236 capítulos con los que contó 'Friends', tan solo vimos al personaje de Ursula Buffay, la hermana gemela de Phoebe, en ocho episodios. ¿Por qué razón? Lo cierto es que no era alguien imprescindible en las historias ni en las tramas, pero sí que era necesario para la cadena y los creadores de la serie que, creando a esta hermana, podrían contar con Lisa Kudrow en el proyecto. Esto tiene una explicación.

Lisa Kudrow como Phoebe, mirando a Ursula en 'Friends'

En 1992, Kudrow comenzó a formar parte de la serie 'Loco por ti' ('Mad about you'), interpretando el personaje de Ursula Buffay. En esta ficción contaba con un pequeño papel de camarera que, aunque se mantuvo como secundario, fue cobrando peso, ya que gustaba mucho a los espectadores, que incluso llegaron a crear un club de fans de Ursula.

Jeffrey Klarik era uno de los guionistas de esta ficción y, cuando David Crane (su pareja por aquel entonces) estaba creando 'Friends' (se estrenó en 1994), le recomendó a Lisa Kudrow para el personaje de Phoebe. La actriz hizo la prueba y les encantó, vieron que encajaba perfectamente en lo que estaban buscando, aunque ella continuaba con su papel en 'Loco por ti', por lo que había que buscar una solución.

Kudrow, en dos series al mismo tiempo

A los espectadores les sorprendería ver a la actriz como una alocada masajista en 'Friends' y como una despistada camarera en 'Loco por ti', porque incluso había muchas más coincidencias. Ambas series eran de NBC, además se emitirían el mismo día de la semana, una seguida de la otra, y las dos estaban ambientadas en Manhattan, por lo que decidieron unir los universos.

Los creadores de 'Friends' no querían perder a Lisa Kudrow del reparto, por lo que se propuso a los de la otra serie que ambos personajes fueran hermanas gemelas, en la misma ciudad, aunque cada una con vidas separadas, tal y como explican en el libro "I'll be there for you". Teniendo encuentros entre ambas en la exitosa sitcom, quedaba justificado esta unión de universos que permitía a la actriz estar en dos series al mismo tiempo.