'Modern Family' podría contar con un spin-off centrado en Mitch y Cam

Si el año pasado fue el momento de despedirnos de series tan icónicas como 'Juego de Tronos' o 'The Big Bang Theory', 2020 no se quedará corto con despedidas como la de 'Modern Family'. La sitcom de ABC ha dicho adiós el 8 de abril tras once años en antena, pero eso no significa que vaya a ser lo último que veamos de sus personajes, ya que un spin-off podría estar en camino.

Eric Stonestreet y Jesse Tyler Ferguson en 'Modern Family'

En declaraciones a Deadline con respecto al final de la serie, sus creadores, Steve Levitan y Chris Lloyd, han hecho alusión a la idea de prolongar este universo. Aunque Levitan se muestra reticente a plantearse esa opción tan pronto, sí reconoce que hay una idea en desarrollo. "Hay un par de guionistas que están pensando acerca de si se puede hacer un spin-off de Mitch y Cam, pero simplemente están planteándoselo," asegura el guionista, que se muestra satisfecho con el tiempo dedicado a 'Modern Family' y ve potencial en ese matrimonio para emprender su propia aventura: "No quiero darle bombo pero soy un gran fan de Jesse [Tyler Ferguson] y Eric [Stonestreet] y esos personajes son muy cercanos a mí, y evidentemente creo que tienen la suficiente fuerza como para cargar con su propia serie."

Por su parte, Lloyd reconoce que la marcha de Mitch y Cam a Misuri al final de la serie supone "una posibilidad" de cara a un spin-off: "Seríamos estúpidos de no explorarlo. Sin embargo, hacer un spin-off es complejo en muchos sentidos y no lo haremos a no ser que estemos seguros de que hay algo ahí, no quiero decir que sea una posibilidad lejana, estamos debatiendo sobre ello, pero ya veremos."

Caminos separados

El desenlace de 'Modern Family' ha enviado a sus protagonistas a diferentes localizaciones, lo cual abre teóricamente la puerta a multitud de spin-offs, pero Lloyd deja en manos del público imaginarse el destino de los personajes: "Me encantaría seguir a cualquiera de ellos. Me ha encantado vivir con esos personajes durante tanto tiempo. Me encantaría ver qué pasa con Phil y Claire en esa caravana, al igual que observar cómo la vida de Dylan y Haley se convierte en la de Phil y Claire, pero, en cierta medida, eso será lo que haga el público. Por eso mandas a los personajes a nuevos destinos, para que la gente pueda tomarte el relevo e imaginarse cómo serían esos nuevos episodios."