Los creadores de 'Westworld' preparan una serie de "Fallout" para Amazon Prime Video

El de "The Last of Us" no será el único paraje postapocalíptico que dé el salto del mundo del ocio interactivo al de la televisión. Amazon Prime Video tratará de hacer competencia a HBO con otra ambiciosa adaptación, centrada en la franquicia de culto "Fallout", que contará como principales motores creativos con Lisa Joy y Jonathan Nolan, responsables de 'Westworld'.

Ambos creativos ficharon por el gigante del comercio para desarrollar contenidos exclusivos. Por el momento, la serie de "Fallout" no ha recibido luz verde por parte de Amazon, pero sí cuenta con un compromiso de desarrollo que, de convencer a los mandatarios durante la preproducción, garantizaría que la ficción no tendría que grabar un piloto de prueba, como señala The Hollywood Reporter.

Los productores ejecutivos Nolan y Joy supervisarán la serie, pero todavía no se ha desvelado qué escritor se pondrá al frente de la sala de guion. Además, la compañía propietaria de la franquicia, Bethesda, estará presente en la producción a través de las figuras de Todd Howard y James Altman, que también ejercerán de productores ejecutivos. Desde el lanzamiento del juego original en 1997, "Fallout" acumula cuatro entregas principales y varios spin-offs, por lo que Amazon tendrá material de sobra en el que inspirarse, con un mundo devastado como nexo narrativo.

Por el mismo camino

En los últimos días se han anunciado otros trasvases de videojuegos a televisión. Una de las productoras detrás de la reciente película de "Sonic", dj2 Entertainment, ha puesto en marcha dos nuevos proyectos: la adaptación del juego de rol "Disco Elysium", que se sumerge en un oscuro mundo a través de la mirada de un detective no menos lúgubre; y del juego de acción "My Friend Pedro", que muestra a un joven que se enfrenta a la mafia acompañado por un plátano parlanchín, y que en su salto a la pequeña pantalla contará con el talento del guionista de "John Wick", Derek Kolstad, y de uno de sus directores, David Leitch.