'Westworld' renueva por una cuarta temporada en HBO

HBO no cerrará su parque temático más ambicioso antes de tiempo. La cadena de WarnerMedia ha confirmado la renovación del thriller de ciencia ficción 'Westworld' por una cuarta temporada antes del final de la emisión de la tercera, que ha supuesto una renovación parcial de sus enrevesadas tramas, incorporando estrellas de la talla de Aaron Paul y Vincent Cassel.

Evan Rachel Wood y Aaron Paul en 'Westworld'

Por lo tanto, pase lo que pase en el desenlace de la presente entrega, que se emitirá en Estados Unidos el 3 de mayo y tendrá una duración aproximada de 75 minutos, como detalla TVLine, el futuro de 'Westworld' está asegurado. "Desde el parque del Oeste hasta la metrópolis tecnocrática del futuro cercano, hemos disfrutado de cada giro de las mentes de los maestros narrativos Jonathan Nolan y Lisa Joy," expresa Casey Bloys, presidente de HBO.

Aunque todavía está por ver qué personajes regresarán en esa recién confirmada tanda de episodios, los dos nombres que sí han sido confirmados han sido los de Nolan y Joy. Ambos creativos saltaron de Warner a Amazon en 2019 al firmar un multimillonario acuerdo de desarrollo, pero ese compromiso no les impedirá volver a sumergirse en el intrincado y grandilocuente universo de 'Westworld'.

¿Hasta la quinta temporada?

Esta renovación no es ninguna sorpresa si tenemos en cuenta que 'Westworld' es uno de los proyectos más populares de la HBO post-'Juego de Tronos'. Además, Bloys ya anticipó a The Wrap el verano pasado que los creadores de la serie todavía tienen mucho que ofrecer: "Tenemos acuerdos con ellos para unas potenciales cuarta y quinta temporadas. El acuerdo [con Amazon] afecta a todo menos a 'Westworld'. Y están muy comprometidos con 'Westworld', así que no me preocupa que pierdan la atención."