Por Fernando S. Palenzuela |

Como cada semana, los concursantes de 'Operación Triunfo' graban el disco de la gala. Es ahí donde quedan reflejadas las versiones de estudio de los temas que han ido preparando a lo largo de la semana. Pese a que es normal que existan algunos cambios, pues el disco se graba el viernes, lo ocurrido con el álbum de la gala 8 ha sorprendido tanto a seguidores del formato como a los propios concursantes.

'OT 2023'

El lanzamiento del disco en las plataformas se produce una vez que se han interpretado las canciones en la gala, de modo que. Este tema de Cher, versionado por los diez concursantes que quedaban en esa gala,. La parte en la que Cris B realizaba una especie de batalla musical con Bea Fernández perdía la voz de él.

De este modo, en la canción tan solo se escuchaba lo cantado por Bea, quien repetía "I don't need you anymore" ella sola, sin la compañía del que finalmente fuera expulsado. En suma, esto ha sido también comentado por algunos concursantes, como la propia Bea, Juanjo Bona y Álvaro Mayo, mientras oían la canción. Los tres se quedaban con cara de extrañeza cuando se daban cuenta de que su compañero había sido eliminado de esa parte.

La explicación de 'OT 2023'

La ausencia de Cris en la canción ha sido denunciada por los seguidores de 'OT 2023' en las redes sociales, quienes no se explicaban el por qué de eliminar al concursante. La cuenta de X (Twitter) del espacio producido por Gestmusic ha dado la explicación: "En el disco que los concursantes están escuchando en la Academia, no está grabada la pista en la que Cris canta su parte en 'Believe'. ¡Calma, esta misma tarde queda solucionado, gracias por estar siempre ahí!". Por tanto, todo ha correspondido a un error técnico, por lo que será subsanado para que cumpla con lo escuchado en la gala.