'OT 2023' emitió su octava gala en Amazon Prime Video la noche del lunes 22 de enero, con nuevas actuaciones que, tras la expulsión de la semana, dieron paso a las habituales nominaciones del jurado. Unas decisiones que, más que nunca, despertaron protestas entre los seguidores de los distintos concursantes, cada vez menos, entre las que destacaron aquellas que señalaron el doble rasero de los jueces a la hora de valorar las actuaciones de Juanjo Bona y de Ruslana.

Juanjo en su actuación de la gala 8 de 'OT 2023'

: Juanjo interpretó "Miénteme", de Tini; y Ruslana,"Miamor", de Aitana y Rels B. En el caso del aragonés, se trataba de su primera actuación con coreografía en solitario, mientras que, después del "Slomo" de hace tres semanas, lo que la llevó incluso a sufrir un importante bajón por la presión durante la semana.

Con esos precedentes, Juanjo se enfrentó a un número con mucho movimiento de pies y mucha actitud, frente a una Ruslana que llegó incluso a tirarse en el suelo, al estilo de Aitana, además de todo tipo de posturas en torno a una barra. Dos actuaciones muy diferentes, con niveles de dificultad a ojos de muchos, muy diferentes, razón por la que fueron muchas las voces que protestaron contra las valoraciones del jurado que, con Pablo Rouss como portavoz, salvó a Juanjo frente al trabajo de su compañera, a pesar del nivel de exigencia que se le había impuesto a cada uno.

Lo mucho que se le exige a las mujeres y lo tan poco que se le exige a los hombres, no sé si me explico #OTGala8 #OTdirecto23E #Kivi23E pic.twitter.com/QkgzSapI3K — Ruskivismo | de luto (@kivi_es) January 22, 2024

Fiel reflejo de OT:

- Mujer (Ruslana) cantando en una tesitura que no le quedaba bien, con una coreografía dificilisima y aun asi manteniendo la voz estable: nominada.

- Hombre (Juanjo) cantando con una coreografía normalita, y ahogado media canción: cruza la pasarela.



#OTGala8 — ???? (@Sisisisimba23) January 22, 2024

acaban d nominar a ruslana y ha pasado juanjo.. no diré más q esto #OTGala8

pic.twitter.com/7ckzjO8fGz — recacha? (@xrosoloveogris) January 22, 2024

El jurado de Ot es un reflejo de la sociedad

Juanjo, con 4 pasos, desafinado y mal bailado. Cruzas por el esfuerzo

Ruslana, tirabuzón y medio carpado hacia atrás, 20 mil pasos, canción vocalmente más chunga. Nominada

Y así vivimos las tías, siendo Ruslanas por la vida #OTGala8 — God is a woman bujarra (@Godisawomanot21) January 22, 2024

que pasen a juanjo y no a ruslana QUE CLASE DE MISOGÍNIA ES? Me explicáis?#OTGala8 pic.twitter.com/9Bc4SgkCZf — ? (@herhels) January 22, 2024

A Juanjo lo salvan diciéndole que ha tenido un retazo y a Ruslana la nominan después de subirse a bailar a una barra y dejarse el coño en el escenario teniendo el triple de dificultad.....esto no es serio pic.twitter.com/TAKRlR2sDP — yolan rafaela balmaseda de unzeta y téllez-girón (@yolandrista_) January 22, 2024

la coreografía de Ruslana / la coreografía de Juanjo #OTGala8 pic.twitter.com/I9cTFs3eAM — Jem Gorgory (@jemgorgory) January 22, 2024

Imagínate no nominar el dance break de Juanjo pero nominar a Ruslana. Es el meme de Ed Sheeran y Beyonce. — kortvex (@kortvex) January 22, 2024

nominan a ruslana y no a juanjo a esta doble vara de medir nos referimos cuando decimos que no se exige lo mismo a las mujeres que a los hombres #OTGala8



pic.twitter.com/VJfQkfoWta — lodge (enterrada) (@lodge1115) January 22, 2024

Ruslana: piruetas, baile, coreo, acrobacias ?? Nominada

Juanjo: coreografía de final de curso ?? Salvado #OTGala8 — Alejandru Kelmendi ???? (@AlejandruFR) January 22, 2024

Nominar a Ruslana por fallar mínimamente con la cantidad de baile que tenía y darle una palmada en la espalda a Juanjo por ese paseo es la definición de doble rasero. #OTGala8 — Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) January 22, 2024

"Lo mucho que se le exige a las mujeres..."

De hecho, el productor señaló el reto "muy complicado" que le había tocado a Juanjo al ser el baile "tu talón de Aquiles", para después hacerle cruzar la pasarela por haberlo "visto disfrutar" a pesar de todo. "Creo que me pareces una artista completísima, nos lo has demostrado gala tras gala", elogió el mismo juez, a la hora de hablar con Ruslana, cuya nominación se anunció con el argumento de que "nos ha faltado ese punto tan sorprendente que vemos siempre cuando haces tu actuación". "Lo mucho que se le exige a las mujeres y lo tan poco que se le exige a los hombres, no sé si me explico", resumía una espectadora, en medio de las muchas voces que coincidieron al respecto.