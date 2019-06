Cristina Pardo calla al abogado de La Manada: "¿En qué relación consentida se deja a alguien tirado?"

Tras la reciente condena de 15 años del Tribunal Supremo a La Manada por violación, Agustín Martínez, el abogado de los jóvenes, ha conectado en directo con 'Liarla Pardo' para esclarecer algunas cuestiones. Cristina Pardo, la presentadora de dicho formato de laSexta, no ha dudado en lanzarle varias preguntas que han, como mínimo, descolocado al polémico abogado.

Cristina Pardo y Agustín Martínez en 'Liarla Pardo'

En primer lugar, Cristina Pardo recalcó que el propio abogado dijo que "la víctima encabezaba al grupo", pidiéndole que explicase esa afirmación ya que "todos admitieron que entraron primero varios miembros de La Manada y luego la hicieron entrar a ella", añadía la presentadora. Por su parte, Agustín Martínez explicó que la víctima era la que encabezaba el grupo en un principio hablando con uno de los jóvenes hasta el momento en el que decidieron "pararse voluntariamente" en el portal.

"¿En qué relación consentida se deja a alguien tirado en un portal y se le roba el teléfono móvil?", preguntó de una forma muy directa Cristina Pardo, dejando claro que si eso hubiera sido así, no tendría sentido alguno. "Usted está hablando del final de la relación, yo me estoy refiriendo al inicio de la relación. Se trata de cómo comenzaron a mantener relaciones sexuales", contestó Agustín Martínez.

Las palabras del abogado hicieron reaccionar rápidamente a Pardo. "La relación sexual puede empezar de una manera, a mitad de esta sentirse una persona violentada y en ese momento que la relación pase a ser otra cosa totalmente distinta de lo que era al principio", reprendía la presentadora al abogado. "Aquí estamos hablando de que si hubo violencia o intimidación ambiental previa o no la hubo", contestaba Agustín Martínez, echando balones fuera a las cuestiones que estaba planteando la presentadora de televisión.

Tensa conversación

Más tarde, Cristina Pardo y Agustín Martínez vivieron otro tenso encuentro en el que la presentadora del programa empezó a preguntar sobre el caso Pozoblanco, en el cual cuatro de los cinco miembros de La Manada están también acusados de delitos de abusos sexuales a una joven cordobesa. "A esta chica parece ser que le dieron burundanga", decía Cristina Pardo.

"¿Todavía va a sacar usted lo de la burundanga? ¿Usted no se ha enterado que para nada había burundanga y que ha quedado absolutamente acreditado que no había burundanga? Al final se trata también de intoxicar un poquito, que nunca viene mal", contestaba Agustín Martínez, bastante sobresaltado. "Lo bueno de intoxicar en estos momentos es que ya no se puede influir en el Tribunal Supremo", respondía Cristina Pardo.