Cristina Pardo atiza a la clase política por su actitud ante la crisis del coronavirus: "Me parece muy triste"

Con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus, que supera los 14.500 fallecidos en España, en los últimos días se ha valorado la necesidad de sacar adelante un gran pacto de Estado para hacer frente con garantías a la pandemia y sus consencuencias a todos los niveles. Una posibilidad que Cristina Pardo ha analizado de manera rotunda en 'El hormiguero': "Las cosas pueden cambiar mucho, pero yo lo veo imposible", ha reconocido.

Cristina Pardo en 'El hormiguero'

La periodista entiende que "esos pactos deberían contemplar medidas económicas y ni los partidos de izquierdas se están poniendo fácilmente de acuerdo entre sí, como para ponerse de acuerdo con los de derechas, que tienen recetas completamente diferentes", lamenta Pardo. "El PP ha dicho que Pablo Iglesias no es Carrillo, VOX está convocando manifestaciones virtuales... En fin, yo lamentablemente no veo terrenos para que haya pactos grandes de ningún tipo", ha zanjado ante la pregunta de Pablo Motos.

"Si no es ahora, ¿cuándo?"

"¿Qué tendría que pasar para que nuestros políticos se pusieran de acuerdo? Porque han muerto miles de personas, no se me ocurre una emergencia mayor que esta", ha lamentado la presentadora de 'Liarla Pardo', lanzando una contundente crítica a las diferentes formaciones: "Si no es ahora, ¿cuándo?", se pregunta censurando que incluso en esta situación "se ponga la ideología por encima".

Ante esta crisis sin precedentes, Pardo echa en falta que los políticos "hablen más entre ellos" y tengan "más sentido de estado". "Si ahora en medio del drama en el que estamos no son capaces de ponerse de acuerdo, cuando pase esto la crisis política va a ser tremenda, de arrojarse los muertos a la cabeza. A mí me parece muy triste", ha concluido.