Cristina Pardo reivindica la lucha feminista con motivo del 8M: "No a ser menos que nadie"

El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y cientos de calles en toda España se tiñeron de morado para reivindicar los derechos de las mujeres y clamar por la igualdad entre sexos. Cristina Pardo no quiso dejar pasar la oportunidad de aprovechar el gran altavoz que tiene presentando 'Liarla Pardo' en laSexta e hizo un alegato feminista para dar comienzo al programa.

Cristina Pardo hace un contundente alegato feminista en 'Liarla Pardo'

La periodista navarra considera que "todos, hombres y mujeres" deberían sentirse "concernidos por lo que se reivindica" en las manifestaciones del 8M. "No a la violencia machista, no a la brecha salarial, no a toda discriminación laboral y, en definitiva, no a ser menos que nadie", afirmó Pardo, antes de presentar a las invitadas del programa con las que hablaría de feminismo.

En la mesa de debate se encontraba la escritora Lucía Etxebarria, que se mostró muy crítica con la división dentro del movimiento y atacó al "feminismo liberal" utilizando el siguiente símil: "El feminismo liberal es como la inteligencia militar, o sea, no". La escritora también quiso dejar claro que no le parece bien que se trate a las mujeres como un colectivo, ya que son la mitad de la población y reivindicó la lucha feminista más allá del primer mundo: "Las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad en todo el mundo".

Una lucha "fundamental"

También estuvieron como invitadas en el programa la cantante y escritora Beatriz Luengo, la directora general de Holaluz, Carlota Pi, y la directora general del Elche CF, Patricia Rodríguez Barrio. La directiva explicó que cree que es "fundamental" las reivindicaciones del 8M hasta que las mujeres tengan "igualdad de derechos y de oportunidades" y hasta que "no haya mujeres que se sientan en riesgo y que tengan miedo". Rodríguez Barrio ha terminado su alegato compartiendo su deseo: "Ojalá llegue el día en que no haya que hacer nada".