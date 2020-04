Cristina Pardo tacha de inmovilista al Gobierno: "Si hay más gente, alguno tiene que tener una buena idea"

El coronavirus ha trastocado las parrillas de televisión hasta el punto de limitar los contenidos de los programas. Por ello, estos han tenido que reformularse y, puesto que la crisis es el contenido más demandado, no hay ninguno que se escape de hablar de ella. Así, 'El hormiguero' recibía a Cristina Pardo el pasado 2 de abril para tratar los datos del paro del mes de marzo.

Cristina Pardo en 'El hormiguero'

La presentadora de 'Liarla Pardo' explicó cómo el estado de alarma había incrementado el número de personas inscritas en el SEPE, así como las afiliaciones a la Seguridad Social. Tras tratar esta problemática, Pablo Motos quiso interesarse por cómo estaba siendo la actitud del Gobierno y, en concreto, de Pedro Sánchez. "En las últimas horas se ha observado cierto cambio, por lo menos en las declaraciones. Parece ser que el Gobierno va a llamar a los líderes del resto de partidos", explicaba Pardo. "Creo que en algo sí habrá cierto cambio".

"Los partidos de la oposición ya le están diciendo que no le van a dar un cheque en blanco, así que imagino que de algún modo tendrán que ir ablandándose las posiciones", comentaba el rostro de laSexta. Pablo Motos apuntaba que igual se trataba de un cambio más forzado que producido por la propia voluntad del Presidente, lo que despertaba la crítica y la falta de entendimiento de Cristina Pardo.

Cristina Pardo no comprende la actitud

"Te tengo que decir que no lo entiendo porque en una situación como esta, si tú te unes a los demás, les haces partícipes de tus aciertos, pero también de tus errores", analizaba con cierta incredulidad ante el modo en el que el gobierno central está actuando. "Con lo cual creo yo que sería mucho más rentable para todos, porque, si hay más gente, por fuerza alguien tiene que tener una buena idea, entonces todos acertarían alguna vez". Por último, Motos apuntaba a cómo algunos están tratando de sacar rédito político a la crisis sanitaria y económica, algo que Pardo asegura no comprender: "Es complicadísimo y lo hacen mucho. Yo no sabría hacer eso, es que me daría vergüenza".