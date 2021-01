Cristina Pedroche en las Campanadas 2020-2021: "Debemos seguir haciendo las cosas con responsabilidad"

Es habitual que los presentadores de las campanadas despidan un año y reciban el siguiente con un discurso reflexionando sobre lo que ha sido ese año y pidiendo algo bueno para lo que está por venir, y Cristina Pedroche ha pronunciado unas palabras emocionantes desde su balcón en la Puerta del Sol.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3

La vallecana ha comenzado sus palabras diciendo que "a todos nos ha afectado este 2020 y por supuesto queremos olvidarlo. Si os tocó, como a mí, sabéis lo que es no poder abrazar a tu abuela por última vez, sabiendo que se va sola y rodeada de ese silencio cruel que ha barrido residencias y hospitales, que nos heló la sangre y que nos dejó mudas y ha dejado miles de sillas vacías en nuestras mesas de Navidad".

Se acuerda de los que trabajaron durante el confinamiento

Pedroche ha seguido comentando que "a pesar de tanto horror y oscuridad, le pido al 2021 que no olvidemos toda la luz y amor que hemos visto, que no olvidemos los que durante el confinamiento limpiaban las calles o velaban por la seguridad de todos y todas, o estaban en las cajas de supermercados y farmacias, que no olvidemos el sonido de esos aplausos a las ocho de la tarde y de la emoción con la que dábamos las gracias a nuestros sanitarios y sanitarias, al personal de limpieza, celadores, enfermeras, a quienes murieron en la batalla...".

Finalmente, la presentadora ha afirmado que "a ellos y ellas le debemos seguir haciendo las cosas con responsabilidad y pensar que el futuro será mejor y que, por supuesto saldremos de esta. Le pido al 2021 que cuando todo esto pase podamos abrazar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, y que lo hagamos como hemos aprendido: con calma, sin prisa, con fuerza, como si fuera el último abrazo".