Cristina Pedroche anuncia que tendrá su propia figura de cera: "De cara, no sé, pero de cuerpo estoy muy bien"

En la tarde del lunes 2 de diciembre, Cristina Pedroche sorprendió en 'Zapeando' con una noticia muy especial: la colaboradora del programa de laSexta tendrá su propia estatua en el Museo de Cera de Madrid a partir del jueves 5 de diciembre. "Es lo mejor que me ha pasado, por no decir, lo mejor en la vida. Me parece un sueño hecho realidad", confesó Pedroche, ilusionada.

Cristina Pedroche, emocionada al anunciar en 'Zapeando' su figura en el Museo de Cera de Madrid

Tras compartir la noticia, Pedroche tuvo ocasión de mostrar en el programa el proceso al que se había sometido para que los encargados del museo pudieran elaborar su rostro, al que tuvieron que envolver por completo para tener el molde. "Estuve varios minutos sin ver nada y sonriendo todo el rato", desveló la colaboradora.

Además, Pedroche relató que dicho proceso se había llevado a cabo el pasado jueves 28 de noviembre en el taller. Un procedimiento en el que la colaboradora contó que incluso se le había metido parte de la pasta del molde entre los dientes y había tenido ocasión de ver la escultura aún sin terminar. "Espero que haya quedado bien", deseó Cristina. "De cara, no lo sé, pero de cuerpo estoy muy bien", compartió Pedroche.

Dos años después

A finales de octubre de 2017, Cristina Pedroche fue la protagonista de una broma en 'Zapeando' en la que se hacía pasar por una de las figuras del Museo de Cera de Madrid para asustar a sus visitantes, la mayoría de los cuales se tomaron la broma con mucho humor. "Me hice fotos con todo el mundo y me lo pasé muy bien", confesó la colaboradora del programa de laSexta. "Ojalá me hagan una figura de cera de verdad", deseó Pedroche. Un sueño que por fin se cumplirá dos años después de que la colaboradora lanzara dicha indirecta.