'Zapeando' celebra sus 1.500 programas compartiendo secretos y anécdotas de los colaboradores

'Zapeando' ha alcanzado esta semana sus 1.500 programas en laSexta. Una ocasión que el equipo, con Dani Mateo a la cabeza, no ha olvidado celebrar al alcanzar una cifra tan significativa. "Hoy es un día muy especial para 'Zapeando'", declaró el presentador al arrancar la emisión del jueves 21 de noviembre, antes de dar la buena noticia. "Queremos, en primer lugar, dar las gracias a todos los que nos veis. 1.500 programas. Tenéis mucho mérito", reconoció Mateo.

Dani Mateo y los colaboradores de 'Zapeando' celebran los 1.500 programas

"Cómo pasa el tiempo. A mí me han parecido cincuenta y siete", bromeó el presentador, haciendo referencia a su incorporación a principios de septiembre, tras la marcha de Frank Blanco, antes de pedir una aplauso para los colaboradores, que tenían "todo el mérito". "¿Qué recuerdos tenéis de estos 1.500 programas?", quiso saber Mateo, ante lo que Quique Peinado señaló que, de los presentes, solo Miki Nadal había estado en el primer programa de 'Zapeando'. "Sí, pero también he fallado alguno. Bueno, tú estuviste en el dos, tampoco es mucha diferencia", recordó el aludido, tras lo cual Peinado bromeó con que su aparición en el segundo programa se debía a que "no me conocía ni mi padre".

"No es esa la razón", intervino Miki entonces, que explicó que, en los inicios de 'Zapeando', los colaboradores se iban alternando con Frank Blanco al frente, tras lo cual Cristina intervino para mandar un beso al antiguo presentador del espacio, Ana Morgade y el resto de colaboradores que habían participado en el programa. "Yo empecé hace cinco añitos. Lleváis seis pero yo llevo cinco añitos metiendo la patita hasta que me he quedado", declaró Lorena Castell, después de que Nadal bromeara con su falta de memoria por el paso del tiempo, lo que no le impidió señalar que Anna Simon llevaba concretamente en el formato 1.177 emisiones. "Llevas el doble de programas aquí que en todos los demás", se mofó el colaborador.

A por 1.500 más

Miki Nadal visita al equipo de 'Zapeando' tras las cámaras

"Espero que duremos 1.500 más. Yo creo que sí", apostó Mateo. "Claro, él está fresco, acaba de llegar, tiene ganas de vivir", bromeó Castell. "Cuidado que Dani ha estado en 1.000 de 'Sé lo que hicisteis...', 2.000 del 'El intermedio', 1.500 de este...", señaló Nadal, ante lo que el aludido declaró que sus programas duraban o una semana o siete años. "No hay término medio", reconoció el presentador. Minutos después, Miki Nadal se trasladó a la redacción de 'Zapeando', con el fin de mostrar brevemente a los espectadores cómo trabajaba el equipo situado tras las cámaras.

"Me encuentro en el pulmón de 'Zapeando'. Aquí es donde se planifica todo", relató el colaborador, quien comenzó con la sección de producción, para seguir con guion. "Solo con verles la cara te dan ganas de reír", declaró Nadal, antes de lanzar algunas pullas y bromas sobre los guionistas, y proseguir con el equipo de documentación y el de redacción. "Redacción es muy importante porque aquí huele a periodismo, huele a actualidad, huele a teletipo", declaró el colaborador, quien concluyó su visita pasando por grafismo. "Están encerrados, pero ya os diré en otra ocasión por qué", bromeó Miki.