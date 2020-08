Cristina Pedroche, víctima de un tremendo susto de Miki Nadal: "¡Gilipollas! ¡Desgraciado!"

Que Cristina Pedroche es muy asustadiza lo saben bien todos los espectadores de 'Zapeando', pues tanto el resto de colaboradores como los guionistas del equipo ya le han preparado buenos sustos en directo. Aun así, las bromas no cesan y se ha tenido que volver a enfrentar a otro sobresalto durante el programa del viernes 14 de agosto.

Cristina Pedroche, asustada en 'Zapeando'

Pedroche se enfrentó a la pregunta de una espectadora como si se tratara de un consultorio: "Cristina, te veo miedica y a la vez atrevida. ¿Qué hago yo? Soy miedica y no atrevida. Quiero ser como tú". La colaboradora comentaba que "con la edad te haces más miedosa" y le recomendaba: "Enfréntate a tus miedos y luego me lo cuentas, porque yo no lo hago".

Habiéndose llevado grandes sustos como los del disfraz de conejo en pleno directo, Pedroche exponía: "No hay que ser miedosa en la vida, y lo digo yo; hay que ser precavida". Mientras Miki Nadal veía el momento perfecto de asustar a su compañera. El colaborador pegó un golpe a la mesa que hizo saltar de la silla a la su amiga que no vio venir el tremendo susto que se llevó.

"No te pego por la distancia de seguridad"

De un sobresalto, no dudó en gritar a su Nadal: "Gilipollas. Es que lo sabía. ¡Es que lo sabía!", aseguraba Pedroche. "Digo: 'Ahora va a venir alguien por aquí'", confesaba, haciendo ver que algo se podía esperar, pero a juzgar por su reacción si que le pilló totalmente desprevenida. Algo más relajada del susto, llamó a su compañero "desgraciado" y le confesó: "No te pego por la distancia de seguridad".