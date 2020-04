Carme Chaparro denuncia los ataques a Cristina Pedroche tras la muerte de su abuela: "Hay que ser miserable"

Cristina Pedroche vive uno de los momentos más duros de su vida, tras confirmar la muerte de una de sus abuelas el pasado jueves 2 de abril. Lo más triste es que, a causa del confinamiento decretado por la crisis del coronavirus, ni ella ni sus familiares han podido despedirse de su ser querido, tal como explicaba la presentadora a través de un emotivo mensaje en Instagram.

Carme Chaparro sale en defensa de Cristina Pedroche

"Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que necesito despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles (...) Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga", recordaba Pedroche.

Chaparro, contundente

Ante la noticia, algunos usuarios de Twitter volcaron su odio contra la colaboradora de 'Zapeando'. Ataques intolerables que no ha pasado por alto Carme Chaparro. La periodista de Cuatro ha criticado con dureza a estos "miserables": "Pero, ¿qué mierda de gente se alegra de la muerte de una anciana porque es la abuela de Cristina Pedroche y no les gusta su 'supuesta' ideología o la del medio en el que trabaja? Hay que ser miserable", lamentaba la catalana.

Pero, ¿qué mierda de gente se alegra de la muerte de una anciana porque es la abuela de @CristiPedroche y no les gusta su 'supesta' ideología o la del medio en el que trabaja? Hay que ser miserable. Todo mi cariño, @CristiPedroche.

(Spoiler: mirad los iconos de los despreciables) pic.twitter.com/JQ767P4Nnt — Carme Chaparro (en casa ????) (@CarmeChaparro) April 2, 2020

Chaparro aprovechó para enviar de nuevo todo su cariño a la vallecana en esta difícil situación, a la vez que señalaba un detalle en común de varios de los usuarios que vertían insultos: "Mirad los iconos de los despreciables", advertía sobre el logo de VOX y las banderas de España que lucían algunos en sus perfiles.