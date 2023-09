Por Fernando S. Palenzuela |

A finales de junio, Cristina Pedroche se despedía de la audiencia en 'Zapeando' para iniciar su baja por maternidad. Pocos días después, la presentadora daba a luz a su hija Laia y compartía por redes sociales, como suele hacer, sus primeros pasos como madre. Dos meses después del nacimiento de la pequeña, la presentadora de 'Password' ha vuelto a pisar un plató de televisión.

Vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2022-2023

La ocasión fue en la tarde del 15 de septiembre, cuando se sentó en ' Y ahora, Sonsoles ' paray concederle su primera entrevista a Sonsoles Ónega . La madrileña aseguraba que este 2023 había sido su año y compartía lo que ha supuesto para ella presentar 'Password': ". Estoy feliz en 'Zapeando' y estoy feliz con mis compañeros, yo llevo ahí desde 2013 y volveré". Además, ha confesado que "", ya que lo que le gusta es "estar en contacto con la gente".

Cristina Pedroche también ha respondido a la polémica que protagonizó semanas atrás en redes sociales sobre su recuperación física. "Si me hubiera recuperado físicamente peor, me hubieran dicho que si no me había cuidado. Como me he recuperado, se supone que bien, pero de verdad que el físico es absurdo. El físico es nada. Yo estoy bien físicamente, pero por dentro no. Entonces yo hubiera preferido que me hubiese quedado más tripita y estar mejor de la cabeza", explicaba.

Durante la entrevista, la televisiva compartía que está muy sensible y llora mucho, pues le han surgido miedos y emociones que hasta el nacimiento de Laia no tenía. Además, aseguraba que le cuesta salir de casa, pero que poco a poco se va forzando a hacerlo para darse cuenta de que todo está bien en los ratos que no comparte junto a la niña. "Lo que más miedo me da es que le pase algo", aseguraba.

¿Qué pasará con las Campanadas?

Sonsoles Ónega le preguntaba si quería tener más hijos, a lo que la entrevistada respondía que sí y contaba como anécdota que antes de quedarse embarazada no sabía si quería ser madre y que cuando se enteró de la noticia fue un shock por las Campanadas. "¿Este año qué?", se preguntaba. "¿Me la llevo? ¿No me la llevo? Es que son muchas horas allí. Pero también digo que hace frío y qué pena, digo que la dejo en casa y qué pena". De este modo, Cristina Pedroche confirmaba que daría las Campanadas este 2023 y aseguraba ya estaba preparando su vestido y que iba a sorprender a la audiencia. "Este año es el año. Es mi décimo aniversario dando las Campanadas".