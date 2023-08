Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 10 de agosto, Telecinco emitió la final de su reality veraniego '¡Vaya vacaciones!', con Luján Argüelles, tras la expulsión de Aguasantas Vilches y Juan José Peña en la semifinal. Su marcha dejó tan solo tres parejas, las cuales protagonizaron una última cita en la que Cristina Porta y Jorge Pérez se alzaron como ganadores de la edición.

Las tres parejas finalistas de '¡Vaya vacaciones!' en la última gala

La cita arrancó con. Los tres dúos tuvieron que luchar por conseguir el primer puesto en el duelo final limpiando distintas habitaciones de un hotel, reto en el que tanto, los primeros por no hacer bien su trabajo y los segundos, por usar cosas inadecuadas para limpiar y no hacerlo del todo bien.

En el lado contrario, Porta y Pérez se ganaron las alabanzas del encargado, quien señaló que, además de su buena conexión, "empezaron y terminaron muy bien", a lo que se sumaron pequeños pero significativos detalles, como echar ambientador. Su victoria supuso un segundo duelo entre Peñate y Spina contra Makoke y Tudela, en un juego de equilibrio y paciencia en el que debían llevar una fina pirámide de tablas de madera a lo largo de una yincana, en la que la segunda pareja se convirtieron en los ganadores, lo que dejó a sus rivales con el tercer puesto.

Sin ninguna derrota

Se iniciaba así un duelo entre Makoke y Tudela, y Porta y Pérez, a lo largo de tres pruebas físicas cuya puntuación para los ganadores iba en aumento, al igual que su dificultad: diez puntos en la primera, veinte en la segunda y treinta en la tercera. El reality dejaba así en el aire hasta el final el nombre de la pareja ganadora, que resultó ser la formada por Porta y Pérez, después de que consiguieran un pleno de victorias frente a sus contrincantes, sumando sesenta puntos en total.

Cristina Porta y Jorge Pérez son los ganadores de #VayaVacaciones ???????? pic.twitter.com/pwA16B8psa — Mediaset España (@mediasetcom) August 10, 2023

No obstante, la victoria no fue precisamente sencilla, especialmente en el último reto, en el que cada miembro de la pareja debía aguantar en equilibrio sobre una plataforma el máximo tiempo posible. El reto se le hizo bola primero a Pérez, que cayó a los segundos de empezar mientras Tudela aguantó hasta casi los cinco minutos, mientras que Makoke corrió la misma suerte que el cántabro en su turno contra Porta. La catalana, por el contrario, no solo superó el tiempo de Tudela, sino que rozó los quince minutos en equilibrio, obteniendo así la victoria junto a su compañero, con quien recibía el cheque de 25.000 euros de premio.