Dos meses después de que Cristina Porta pusiera rumbo a México para formar parte de la cuarta edición de 'La casa de los famosos', la catalana ha decidido abrirse con la audiencia en una "línea de la vida" en la que, además de desvelar y compartir su dura experiencia al sufrir un aborto natural completamente sola, también recordó su tormentosa ruptura con Luca Onestini tras el fin de 'Secret Story: La casa de los secretos'.

Cristina Porta recuerda su ruptura con Luca Onestini en 'La casa de los famosos'

A través de distintas fotografías, Porta recordó algunos momentos clave de su vida, hasta que abordó lo que significaban para ella sus dos sobrinos: "Si quiero tanto a estos dos niños que no han salido de mí, pienso que, cuando sea madre, seré solo madre"., desveló entonces la periodista, tras lo cual explicó que. "Me sentía tan mal por lo que me estaba pasando... Era como: 'Jolín, el sueño más grande de mi vida no lo puedo cumplir y encima estoy sola'", recordó Porta, entre lágrimas.

"Tuve un aborto sola aun estando con una persona que me quería. Por eso me cuesta tanto confiar en un hombre", se sinceró la catalana, para después reconocer que "prefiero estar sola y hasta ser madre soltera, si puedo, que esperar algo de nadie que nunca me han dado". Un duro episodio que, como desveló la presentadora Jimena Gallego, "no lo sabe ni su padre ni sus amigos. Solo lo saben su madre y su hermana", por lo que el resto de allegados de Porta se estaban enterando en ese momento.

"No creo en el amor al 100%"

Porta también abordó la relación con Onestini que había nacido durante 'Secret Story': "Me enamoré muchísimo de él. Fue un reality supercomplicado, pero ha sido de la mejor experiencia de mi vida". La periodista contó cómo, cuando se acabó el programa, "salimos y todo cambió. Era una persona muy diferente a la que yo había conocido en la casa". "Cuando lo dejamos, contó en una revista cosas muy feas de mí", prosigió la catalana que, por entonces, "no tenía ganas de nada, me daba pena a mí misma y no encontraba a la Cris que había sido solo porque quería estar con él".

De hecho, Porta llegó a afirmar que "el amor que sentí en ese reality no lo había sentido nunca", además de que "psicológicamente, me hizo mucho daño". "Y, de repente, lo vi en un reality tonteando con otras chicas, como si yo no existiera, e incapaz de nombrarme. Él sabe que me está haciendo daño y por eso lo hizo", remató Porta, quien finalmente entendió que Luca "me estaba haciendo mal". Una historia que la catalana remató con una sincera confesión: "Estoy abierta al amor, sí. Pero no creo que en el amor al cien por cien ya".