Cristina Porta confirma que abandona Mediaset España: "A por el siguiente reto"

Por Beatriz Prieto |

Han pasado más de dos años desde que Cristina Porta saltara al universo Mediaset España como concursante de 'Secret Story: La casa de los secretos' y, desde entonces, la periodista ha ido sumando proyectos dentro de la compañía a su trayectoria profesional. No obstante, el 16 de enero, la catalana confirmó su "hasta pronto" a la compañía, sin desvelar por ahora cuál es su próximo destino.

Cristina Porta se despide de 'For Fans' con el Maestro Joao

La publicación con la que Porta ha confirmado su marcha del grupo audiovisual llegaba varios días después de queque compartía hasta entonces con el Maestro Joao en MiTele Plus. La catalana ya adelantaba entonces que "se vienen cambios. De momento, no voy a estar aquí la semana que viene"., aseguraba Porta, apenada "porque aquí hay un equipo maravilloso".

"Llevo dos años trabajando en Mediaset y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Pero creo que el broche de oro ha sido este programa, que me ha permitido hacer mi trabajo y ser yo. Encima con Joao, que es un regalo", dedicó la periodista, quien también dio las gracias "a todas las personas que han confiado en mí durante estos años". "Y ya no puedo decir nada más. Es un cambio y no se sabe qué pasará, Joao me dice que va a ser algo muy bueno", concluyó Porta.

"Hoy piso más fuerte"

Ya en su cuenta de Instagram, este martes Porta se despidió oficialmente de Mediaset España, donde también ha trabajado en los últimos meses como colaboradora de 'Así es la vida', programa al que se reincorporaba esta semana Carmen Alcayde: "Todo lo que he vivido en estos pasillos en 2 años... me lo llevo conmigo. Gracias a ello, hoy piso más fuerte. Volveré".

La periodista acompañaba dicho texto con varias instantáneas en los pasillos de la compañía, además de una acompañada por Jorge Pérez, su compañero de '¡Vaya vacaciones!'. "Ya sabéis que me sobran dedos de la mano para contar los amigos de verdad que me ha dejado esta etapa de mi vida. Pero los que cuento, valen por mil. Soy afortunada", manifestó Porta, antes de rematar con un "a por el siguiente reto".