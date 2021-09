Las anécdotas de Ana Milán son inagotables. ¡Y qué alegría! Después de una temporada de ocho capítulos en la que los espectadores pudimos reconocer algunas de las historias que la actriz había contado en sus famosos directos de Instagram aún quedan muchas y muchas más por contar. Por eso, Atresmedia fue lista al renovar 'ByAnaMilán' por una segunda temporada que ya se estrena el 5 de septiembre.

Aunque ya hayamos visto cómo solventaba ciertos problemas, este arranque tiene nuevos conflictos que van a sacar de quicio a Ana, aunque ella siempre quiera sonreír ante las adversidades. Feliz con el resto de gente y algo hundida cuando está sola, tiene que hacer frente a la presencia de Mario, su expareja, en casa. Eso sí, hay algo que lo complica todo: no es él como tal sino una presencia que la protagonista no sabe cómo quitarse de encima. Y hasta que no lo haga no podrá pasar página.

Ana Milán, en 'ByAnaMilán 2'

Tendrá ayuda de sus inseparables amigos Rebeca (Pilar Bergés), Rafa (Jorge Usón) y Adolfo (Marcelo Converti) que, además de tener sus tramas propias con parejas, familiares y de trabajo, también seguirán ayudando a la protagonista a salir adelante. Ahora los espectadores los conocemos más y lo que se palpa en el ambiente es que ha ocurrido lo mismo entre ellos en el rodaje, haciendo que esa amistad real que hay entre ellos se refleje perfectamente en pantalla.

Siguiendo el esquema que ya conocemos de esta ficción, cada capítulo tiene una trama autoconclusiva, además de una arco que recorre toda la temporada. Haciendo frente a su nueva situación sentimental, ahora Ana trata de no estar sola y lo hace apuntándose a un bombardeo y por ello está dispuesta a aceptar todos los trabajos que lleguen a sus manos, sin hacer distinciones entre publicidad, cine o televisión.

Más tramas de ella como actriz

Y es aquí donde la serie se vuelve más interesante ofreciendo algo nuevo que quizás se echaba de menos en la anterior tanda de capítulos. No vamos a dejar de ver a Ana Milán viviendo sus surrealistas anécdotas, pero ahora también podremos disfrutar de ver cómo el personaje trabaja en distintas producciones. Dicho de otra manera, vamos a verla moviéndose entre producciones demostrando su faceta de actriz. De este modo, los platós, los guiones y los rodajes cobran un mayor protagonismo enseñando cómo se trabaja desde dentro.

Pilar Bergés, Marcelo Converti, y Jorge Usón y Ana Milán, en 'ByAnaMilán 2'

'ByAnaMilán' nos va enseñar dos lados de la industria; desde el glamour de participar en una superproducción de Hollywood hasta las sombras del sector audiovisual a las que cualquier intérprete se habrá enfrentado en algún momento. Esté en un lado o en otro, Ana disfruta de cada momento, aunque también sabe que las desgracias pueden llegar en cualquier lugar y en cualquier momento. Gozando de un buen momento profesional, se desmayará en pleno rodaje y eso no será lo peor, sino que cuando se despierte descubrirá que se ha quedado tuerta.

Alimenta el lado voyeur que todos tenemos

Esta ficción nos permite disfrutar del toque voyeur que todos tenemos y poder ver cómo vive una persona famosa, descubriendo que los problemas a los que se enfrenta en su día a día no distan mucho de los que podemos tener cada uno de nosotros. Y reconozcámoslo, ver que tampoco somos tan diferentes a ellos nos hace sentir bien y nos gusta. Si encima nos hace pasar un buen rato, mejor que mejor. ¡Larga vida a 'ByAnaMilán'!