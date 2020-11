Las claves de 'ByAnaMilán': "Todo lo que parece increíble en la serie es verdad"

Poco podíamos imaginar durante la cuarentena que las anécdotas que Ana Milán relataba en sus directos diarios en Instagram iban a terminar convirtiéndose en una serie de televisión. Atresplayer Premium estrenó el pasado domingo 8 de noviembre 'ByAnaMilán', una nueva ficción de Atresmedia Televisión y Buendía Estudios que está basada en las vivencias de la actriz. Un proyecto que es "un sueño hecho realidad", tal y como la propia Ana Milán ha confesado en la rueda de prensa virtual de la ficción a la que ha acudido FormulaTV.

Ana Milán

El casting de los actores y actrices de la serie

La intérprete ha explicado que en todo momento se sintió tranquila afrontando este proyecto "porque sentía que estaba en casa, que tenía a Sonia Martínez detrás de esto y estaba convencida que no iba a pasar nada malo, confiaba muchísimo en este proyecto", aunque ha reconocido que "pensaba que como esto no gustase me iba a tener que ir del país". Y es que en 'ByAnaMilán' hay mucho de ella y de su vida, aunque ha dejado claro que nunca sabremos cuales de las vivencias que vemos en la ficción son reales y cuales no. Eso sí, ha avanzado que "todo lo que parece increíble en esta serie es verdad". En la ficción además veremos representados a algunos de sus amigos reales aunque en este caso encarnados por actores en cuyo casting participó ella misma. La intérprete ha confesado que fue especialmente fácil hacerlo, afirmando que "si Dios existe, sabe hacer castings" porque "se creó una energía desde el primer momento".

Sonia Martínez: "La hemos puesto en situaciones límite"

La intérprete ha puesto en valor el papel del director Rómulo Aguillaume y del equipo de guionistas integrado por Almudena Ocaña, Aurora Gracià, Diego Pinillos y Javier Galán. Algo en lo que también ha incidido Sonia Martínez, responsable editorial de Buendía Estudios. Esta también ha destacado lo complicado que fue seleccionar las tramas y anécdotas que debían formar parte del proyecto ya que "Ana tiene mucho fondo de armario" pero se ha mostrado convencida que fue posible "gracias a la generosidad de la actriz, de reírse de si misma (...) la hemos puesto en situaciones bastante límite y casi nunca ha puesto marcas, nos ha dado libertad absoluta".

Montse García: "Es ágil, luminosa y urbana"

Por su parte, Montse García, responsable de ficción de Atresmedia, ha explicado que para el grupo de comunicación era vital contar con una apuesta "ágil, luminosa y urbana (...) ya que la intención es llegar a ese tipo de público" y ha querido valorar el hecho que "Ana nos ha regalado un pedacito de su vida, de su historia". Paralelamente, Emilio Sánchez Zaballos, responsable de la plataforma de pago de Atresmedia, ha reseñado que "ByAnaMilán ha sido el producto más visto de Atresplayer Premium varios días después de su estreno, ha funcionado espectacularmente bien" y ha destacado que "ya veíamos potencial desde los directos". El directivo además ha explicado que la serie "ha tenido una gran repercusión en redes" y ha recordado que "sigue la línea continuista de trabajo que ha habido en la plataforma en el último año, estrenando hasta 13 ficciones y contenido original que nacen de lo local, siendo muy identificables por el público pero que viajan muy fácilmente, como ha sucedido con 'Veneno'".

Presentación 'ByAnaMilán'

Parón en la emisión

Sánchez Zaballos además ha explicado que por el Covid-19 se tuvo que replantear el plan de rodaje de la serie y por ello el domingo 22 de noviembre no habrá emisión de 'ByAnaMilán' y la serie volverá una semana después a Atresplayer Premium. Tanto él como Montse García han explicado que la ficción se grabó en tiempo récord ya que la intención era poder lanzarla ahora, una vez finalizada 'Veneno'. "Era la mejor serie que podía ir después de 'Veneno'", ha afirmado Sánchez Zaballos, mientras que García ha añadido que "nos gustaba tanto la serie que sabíamos que había que hacerla y lanzarla cuanto antes". Paralelamente, esta ha dejado claro que en todo momento la intención es que la ficción pueda tener una continuidad más allá de esta primera tanda.

El fichaje de Daniela Santiago

En la presentación se ha aclarado también que en Atresmedia no está planteada una emisión en abierto de la serie ni en forma de promoción como sucedió con 'Veneno', que ofreció sus dos primeros episodios en Antena 3 a modo de homenaje. "Nosotros pensamos en global y 'ByAnaMilán' es un contenido original de Atresplayer Premium y nace para cumplir unos determinados contenidos", ha recordado el directivo. Y precisamente, de 'Veneno' veremos a la actriz Daniela Santiago en 'ByAnaMilán'. Sonia Martínez ha explicado que la idea inicial es que una política muy conocida interpretase ese papel, pero finalmente decidieron que "no nos apetecía". Y de esta forma, después de que la búsqueda de intérprete coincidiese con el rodaje de 'Veneno' en el que Milán y Daniela se conocieron, el equipo de 'ByAnaMilán' acabó dándose cuenta que esta última era perfecta para ese papel.