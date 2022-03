Crítica de "Camera Café: La película": Una comedia surrealista que recupera la esencia de la serie y va más allá

Hubo muchos rumores respecto a si habría película o no de 'Camera café' hasta que llegó la confirmación oficial. Unos meses después, podemos confirmar que Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía regresan a la oficina, pero esta vez en pantalla grande, a partir del 25 de marzo. Cuando Quesada (Arturo Valls) es despedido de la empresa, su vida se desmorona, contrastando con la exitosa vida de su hija Déborah (Ingrid García Jonsson) con quien acaba de reencontrarse. Pero de repente, su suerte cambia gracias a un globo mágico que le permite, no solo su readmisión en el trabajo, sino que lo convierte en el nuevo director.

Pero lo más difícil para el protagonista empieza ahora: tiene la misión de salvar la oficina, superando en ventas a la delegación portuguesa, pues una de las dos, la que menos ingresos consiga, cerrará sus puertas. ¿Y quién está al frente de la del país vecino? Victoria de la Vega, la implacable archienemiga de Quedada a la que da vida Ana Milán). La batalla a muerte (literal) por salvar su delegación no ha hecho más que comenzar. El conflicto está servido.

Ana Milán y Arturo Valls, en "Camera Café: La película"

"Camera café: La película" es una prolongación de ese universo tan particular que ya conocemos los espectadores. Hasta ahora sabíamos de los personajes y de la zona de la máquina de café. Ahora por fin vamos a romper la cuarta pared viendo cómo es la cafetera (con su product placement incluido), conocemos cómo es el resto de la oficina y cómo son los protagonistas fuera de ella, algo que solo sabíamos algunas pinceladas por lo que se contaba en los diálogos de la serie. No es fácil la tarea que tenían los guionistas Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Ernesto Sevilla (que también ejerce de director), pues debían de recuperar toda su esencia (entre la que se incluye su legendaria música) y plasmarla pero, a su vez, haciéndolo todo más grande sin traicionarse. Y lo han conseguido.

Gags y giros: lo que le pedimos a una comedia de aventuras

La película no tiene otro objetivo que el de entretener y el de divertir a un público que ya disfrutó de la serie en su momento. No tiene grandes pretensiones, no es ambiciosa de más y no va de lo que no es. Da lo que promete, da lo que se espera de ella e incluso puede que más. Aunque el guion es mejor no analizarlo en profundidad para así dejarse llevar perdonando algún que otro fleco suelto, la película rebosa gags y giros inesperados; todo lo que se le puede pedir a una comedia de aventuras que te hace pasar un buen rato.

Eso sí, la trama va más, retorciendo su argumento hasta límites inesperados y potenciando el surrealismo cada vez más. Y se pasan. Dentro de esta comedia en la que todo puede caber, el espectador entra y va disfrutando de todo lo que ocurre, pero cuando el absurdo se va potenciando poco a poco llega a un punto en el que ya es exagerado y puede sacar a gran parte del público. De todos modos, el desenlace final hará que vuelva a ganarse a toda la gente, pues es un cierre redondo, divertido y en consonancia a todo lo que hemos visto durante sus 90 minutos.

Los personajes siguen igual, pero hay una ausencia bien resuelta

Esperanza Pedreño, Arturo Valls y Carlos Chamarro, en "Camera Café: La película"

Y más allá de las tramas si algo es fundamental en 'Camera café' son sus personajes. Están idénticos a como los recordamos, y eso que la seria acabó en el año 2005. Mantienen su mismo vestuario, los peinados, las mismas inquietudes, las miserias... realmente es como si no hubiera pasado el tiempo para ellos y estuviéramos viendo esta película un día después de que acabara la ficción en Telecinco. Bueno, todo sigue igual menos para Bernardo.

El personaje de Bernardo, al cual daba vida César Sarachu, ha muerto. Y aunque se le echa mucho de menos, su ausencia está muy bien resuelta. Cañizares, a quien vuelve a interpretar Esperanza Pedreño de una manera libre y magistral, va siempre acompañada de la urna que lleva sus cenizas y su cara con relieve. Además, una voz en off nos permite estarlo escuchando en todo momento, teniendo conversaciones con la que fue su amiga especial.

Aquí es donde entra en juego el extraordinario trabajo de Raúl Pérez, pues es el encargado de poner esta voz al personaje, ya que Sarachu no ha tenido ninguna implicación con este proyecto. Además, el imitador también tiene otra aparición que hará reír a los espectadores. Sin duda, "Camera Café: La película" es un regalo para los fans de la serie que disfrutarán viendo de nuevo a (casi) todo su reparto de nuevo en acción, incluso a Carolina Cerezuela, además de varios cameos. ¿Puede que este sea el comienzo de una nueva saga cinematográfica y continuemos viendo aventuras de Quesada y compañía? ¡Ojalá! Mientras, nos vemos en las máquinas de café para comentar la película.