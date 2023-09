Crítica de 'Cuéntame' (Temporada final): Una auténtica bomba que atenta contra nuestras emociones

Por Héctor Alabadí |

30 segundos. No hace falta más para que las lágrimas comiencen a brotar. Estamos rodeados de gente en la multitudinaria proyección del primer episodio de la temporada 23 en Festival de Cine de San Sebastián, sin la intimidad que nos aportar nuestro hogar, pero la emoción es extrema e incontrolable. Hemos acompañado a los Alcántara en momentos dramáticos, pero nada puede compararse a lo que narra la serie en su despedida. 'Cuéntame cómo pasó' saca toda la artillería con su temporada final en un auténtico atentado contra nuestra integridad emocional que va directo al corazón. Y solo estamos hablando de la sensación que nos dejan los primeros 7 minutos del capítulo.

Merche (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias) en el año 2001 en 'Cuéntame cómo pasó'

La vigesimotercera y última temporada de la ficción de Televisión Española, fecha en que terminará la historia,. La relación está rota y se percibe una desconcertante frialdad entre ellos. Para conocer el origen del enfrentamiento del clan hay que remontarse al invierno de 1994 donde comienza su declive.. No diremos más detalles para evitar spoilers.

Cada una de las siete entregas de la temporada final están dedicadas a un miembro de la familia: Mercedes, Inés, Toni, María, Antonio, Herminia y Carlos. La acción transcurrirá entre 1994 y 2001, y retratará algunos de los acontecimientos históricos más destacados de este periodo, como el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA o el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, que ocurrió dos días antes de estrenarse esta serie en La 1.

Mercedes, protagonista del principio del fin

El primer capítulo, titulado "#Mercedes. La fuerza", está centrado en el personaje encarnado por Ana Duato y tiene un perfecto equilibrio entre drama y comedia, que es la marca de la casa. Una revisión médica le hará replantearse a Merche muchas cosas de su vida y, tras hablar con Antonio, tomarán una decisión que enfrentará a los Alcántara como nunca: la herencia en vida. Como dice la siempre sabia abuela Herminia: "Si quieres con tu familia reñir, echa algo a repartir". Y vaya si tiene razón. Sin duda, una acertada trama arco con la que todos podemos empatizar y entender que una herencia puede romper hasta a los mismísimos Alcántara. ¿Quién no ha vivido de cerca alguna disputa entre familiares por una herencia?

Los Alcántara en el capítulo 1 de la temporada 23 de 'Cuéntame'

A través de estos siete homenajes a sus personajes principales, 'Cuéntame' juega con las metarreferencias para despedirse y hacer un guiño a sus fieles seguidores, tanto desde guion como en lo visual o sonoro. Desde el arranque del episodio 23x01, la serie de Grupo Ganga aprovecha su propio archivo histórico en una cabecera al más puro estilo 'True Detective' donde las siluetas de los personajes se funden con su pasado. Y para cerrar el círculo, recupera la primera sintonía de la ficción que estaba interpretada por Ana Belén.

Lo mismo ocurre con los títulos de créditos de cierre en los que se abandona el largo plano fijo de la última etapa para recuperar las imágenes de archivo de sus inicios. Tampoco se olvida de la banda sonora que ha marcado a los espectadores en sus más de 400 capítulos con la utilización de "Todo cambia", de Mercedes Sosa, tema que acompañó al sufrimiento por el cáncer de Merche o a la ruptura del matrimonio por la infidelidad de Antonio.

¿Son suficientes 7 entregas?

A pesar del esfuerzo por convertir estas siete últimas entregas en siete joyas, tal y como ha declarado el reparto a FormulaTV, resulta complicado no plantearse si no estamos ante un error de Radiotelevisión Española por renovarla solamente por una minitemporada. De hecho, ese era el miedo que me perseguía desde hace años, que la mejor serie de la historia de la pequeña pantalla española acabase de forma precipitada después de tener tandas de más de 20 episodios, como ya comentamos en la anterior crítica. Y esto no está reñido con la imperiosa necesidad de finiquitar esta longeva producción y no estirarla innecesariamente. Porque sí, era necesario darle un cierre. Ya se percibía cierto desgaste en sus resultados de audiencia y la conexión con el espectador no era igual de intensa que antaño, a pesar del enorme cariño que les tenemos.

Pero RTVE debería haber dado como mínimo una temporada completa para construir el gran desenlace que merece. Sin precipitar sus tramas a un año por capítulo, con tiempo para reflexionar y para despedir a todos los personajes que han sido importantes. No me cabe duda de que su final estará a la altura del título que ostenta y será una clase magistral de interpretación, aunque creo que me quedará una espinita al pensar que podría haber sido algo más grande. Lo que sí tengo claro es que debemos empezar a mentalizarnos del golpe emocional que supondrá la despedida de los Alcántara. 'Cuéntame' dice adiós a la audiencia con un acontecimiento que pondrá punto y final a una era.

Despedir a los Alcántara

Resulta realmente difícil valorar a 'Cuéntame' a través de un análisis objetivo como podemos hacerlo con cualquier otra obra audiovisual. Esta serie va mucho más allá de lo racional. Los Alcántara llevan formando parte de nuestra vida durante 22 años. Posiblemente, llevamos más tiempo a su lado que al de mucha de la gente más cercana de nuestro entorno. 'Cuéntame' solo puede entenderse desde la emoción o lo visceral.

No estamos despidiendo a una ficción, estamos cerrando un largo capítulo de nuestra vida. Porque es el relato de un viaje a través de la historia de España, pero principalmente es el viaje de emocional de un espectador que se siente un miembro más de la familia Alcántara. Un final que supone dejar marchar a ese familiar que siempre ha estado ahí y que, tal vez, no hemos apreciado como se merecía. Pero está claro, les echaremos de menos cuando no estén. De hecho, ya lo hacemos, y este solo es el principio del fin. Por el momento, la temporada 23 no tiene fecha de estreno en TVE.