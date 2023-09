'Cuéntame' dice adiós en San Sebastián con una conmovedora María Galiana: "Hemos llegado al corazón"

Por Héctor Alabadí |

La historia de la televisión española está a punto de cerrar uno de sus capítulos más destacados con el desenlace de 'Cuéntame cómo pasó'. La serie más longeva de la pequeña pantalla se despide de la audiencia después de más de 400 episodios haciendo que los espectadores nos sintiéramos un miembro más de la familia Alcántara. Para presentar las últimas 7 entregas, Ana Duato, María Galiana, Pablo Rivero, Irene Visedo, Carmen Climent y Paloma Bloyd se han vestido de gala para desfilar por la alfombra roja de la 71ª edición del Festival de Cine de San Sebastián donde ha estado presente FormulaTV. En este prestigioso evento, se ha preestrenado el primer capítulo de la temporada final, que muy pronto analizaremos en este portal.

"Cuando nos planteamos hacer esta temporada tan especial de una serie tan especial,", explica Óscar Aibar, director del primer episodio y coordinador de la serie. "Al final optamos por un camino que nos ha parecido el más honrado, cony que sienten estos personajes como su familia. Hemos hecho una temporada para que los fans de 'Cuéntame' sean extraordinariamente felices y creo que se van a volver locos", añade.

La temporada 23 de 'Cuéntame' abarcará desde el año 1995 al 2001, aunque nuestro primer encuentro con los Alcántara será en 2001, tal y como avanza el creador de la serie, Miguel Ángel Bernardeau, en el Teatro Victoria Eugenia. A lo largo 7 capítulos narrarán 7 años donde los Alcántara continúan siendo testigos de los momentos históricos más importantes del país, mientras lidian con sus conflictos personales.

Los protagonistas de 'Cuéntame cómo pasó' junto a Óscar Aibar

El primer capítulo de la temporada final de 'Cuéntame cómo pasó' se titula "#Mercedes. La fuerza" y está dedicado a Merche Fernández, el icónico personaje encarnado por Ana Duato. "Mercedes es una mujer que llevamos todas las mujeres dentro. Ella es muy versátil, atemporal, llena de inteligencia, de pasión y creatividad. Todo eso está inspirado en todas las mujeres del mundo", relata la actriz ante la mirada de los asistentes al 71 SSIFF.

La historia de España seguirá marcando a los Alcántara

Otros capítulos clave serán los centrados en Toni y María Alcántara, ya que ambos estarán marcados por acontecimientos históricos. "El capítulo de Toni es "El testigo". Creo que toda la familia Alcántara ha sido testigo de los hechos más importantes de la historia de España, pero Toni, por su condición profesional y ese carácter suyo, ha sido el que más se ha acertado", explica Pablo Rivero. "Mi personaje va a ser testigo de unos hechos muy impactantes y emocionantes. El público lo va a vivir casi como lo hemos vivido nosotros, que ha sido con intensidad y amor", añade sobre una trama que podría estar vinculada al asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. "María siempre ha sido la rebelde, la torva, pero ahora tiene ese punto de rebeldía más adulta. Yo siempre he podido contar poco de la historia y con rebeldía se ha visto involucrada en cosas muy fuertes", afirma Carmen Climent.

Por otro lado, tanto Irene Visedo como Paloma Bloyd se muestran agradecidas por haber formado parte de un proyecto así y por contar con el cariño de la audiencia. "Creo que somos conscientes y que sin vosotros esto no habría llegado tan lejos", asegura la intérprete de Inés. Mientras que la actriz que da vida a Deborah se siente privilegiada por "entrar en vuestras casas y formar parte de este clan Alcántara" que considera "un poquito intenso". Para restarle dramatismo, su personaje vivirá sus conflictos desde la perspectiva del sentido del humor.

El emocionante discurso de María Galiana

María Galiana, en la presentación del final de 'Cuántame' el Festival de San Sebastián

Como no podía ser de otro modo, el broche de oro de esta presentación lo puso María Galiana, que interpreta a la eterna Herminia y es la "abuela de España". Aunque a ella no le guste cargar con el peso de este título. "Me ha tocado cerrar este acto, la última temporada y la serie. Hemos hecho una serie con muchísimo cariño y con toda nuestra alma. Estamos muy contentos de nuestro trabajo", comienza diciendo la actriz de 88 años. "Nosotros hemos rellenado 33 años de la historia de España, porque comenzamos en 1968 y llegamos hasta 2001, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas. He estado pensando que en esos 33 años hay dos generaciones, si consideramos que cada generación son 25 años. Hay una primera generación que ha vivido y una segunda que ha descubierto lo que sus padres o abuelos habían vivido. Realmente hemos rellenado un gran periodo de la historia de España", relata Galiana.

"Nosotros hemos tenido unas audiencias millonarias, hemos recibido magníficas críticas y repercusión internacional. Nos han sacado hasta en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres y nos han parado en la Plaza del Zócalo de México, ¡me he quedado asombrada! Hemos tenido premios que ya ni se sabe. Pero lo más importante de todo es que hemos conseguido el cariño de la gente. Nos quieren. De alguna manera, hemos llegado al corazón de la gente", explica a un público totalmente hipnotizado por el carisma de la actriz.

"Hoy no es un día de nostalgia. No. No me gusta la palabra nostalgia porque implica una especie de melancolía que tiene un viso de tristeza. Hoy es un día absolutamente para el recuerdo. Se dice que no existe lo que no se recuerda. Creo que 'Cuéntame cómo pasó' existimos y vamos a existir porque estamos en el recuerdo de la sociedad española", añade, recibiendo una auténtica ovación del público. Por el momento, no hay fecha confirmada para la emisión de la temporada final en La 1.