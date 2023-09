Por Fernando S. Palenzuela |

El 6 de septiembre de 2023 es una fecha que quedará marcada en la historia de la televisión española: el día en el que 'Cuéntame cómo pasó' concluyó su última jornada de grabación. Después de 413 episodios y casi 22 años desde su estreno, pues llegó a nuestras pantallas el 13 de septiembre de 2001, la serie producida por RTVE y Grupo Ganga pone fin a su rodaje para adentrarse en la siguiente fase y preparar el estreno de la 23ª temporada, prevista para los próximos meses.

El rodaje de esta tanda se ha alargado durante 61 jornadas para sacarle todo el provecho a esos últimos siete episodios que cerrarán la historia de la familia Alcántara.. Las secuencias grabadas en este día corresponden al episodio "Herminia" y para vivirlo en directo se ha desplazado Carlos del Amor con un equipo de ' Telediario 1 ', que

???? Día histórico para la televisión de nuestro país



Hoy es el último día de rodaje de 'Cuéntame cómo pasó', después de 413 episodios, y allí está @cdelamor_ para verlo de cerca y hablar con los protagonistas de esta mítica serie.



https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/d6L7VvMYju — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 6, 2023

Además de los principales intérpretes que hemos visto en las últimas temporadas, el final de 'Cuéntame' suponía el regreso de Ricardo Gómez y Elena Rivera, quienes vuelven tras su despedida en 2018 para ponerse por última vez en la piel de Carlos y Karina. Ambos no han querido desaprovechar la oportunidad de decir adiós a través de las redes sociales a sus personajes y al proyecto que marcó sus vidas.

La despedida del reparto

Ricardo Gómez ha compartido varias imágenes a modo de homenaje. En la primera se le ve con un ramo de flores, en otra abraza a Elena Rivera y en la última aparece su nombre junto a los de Manu Dios y Santi Crespo, el trío que tantas trastadas hizo en las primeras temporadas cuando eran unos niños. Por su parte, la actriz de Karina también ha subido una fotografía con su pareja en la ficción, así como un vídeo que parece que es su última secuencia junto a Gómez. "En 2018 se cerró una etapa. Esta vez se cierra la historia. Pero vivirá para siempre. Ha sido un viaje inolvidable", expresaba en la publicación.

Pese a que Pablo Rivero finalizó el rodaje días atrás y no estuvo presente en esta última jornada, también ha aprovechado el cierre de las grabaciones para despedirse de la serie. "'¿A quién quieres más: a tu familia o a los Alcántara?'. Esta ha sido mi frase durante años para bromear sobre la de tiempo que llevamos grabando 'Cuéntame'. La coña era que según la respuesta se renovaba a la persona del equipo o no", explicaba en una imagen en la que sujetaba una taza con esa frase.

Imanol Arias y Ana Duato en una grabación de 'Cuéntame cómo pasó'

"Qué suerte haber llegado a tanta gente que cada día nos muestra su cariño y nos siente como parte de su familia. Hemos hecho siempre todo lo posible para estar a la altura y no defraudaros", continúa en su publicación. "'Cuéntame' no somos los Alcántaras, que no grabamos todos los días, descansamos y nos llevamos la gloria, 'Cuéntame' es el equipo está ahí todos los días y que lo vive con la misma ilusión que los que lo ven en casa".

Por su parte, Irene Visedo ha compartido en sus historias de Instagram varias fotografías de la serie para recordar a varios personajes, además de una publicación en la que afirma: "¡Gracias a todos por esta experiencia de vida juntos!". Para terminar, Imanol Arias ha publicado varios vídeos sobre los platós de este último día en el que se ven los decorados y a parte del equipo técnico que trabaja en la serie.