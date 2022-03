Crítica de 'El Internado: Las Cumbres' (T2): Mismas luces y sombras en una temporada a la que le cuesta arrancar

Esta crítica no contiene spoilers de la segunda temporada (pero sí de la primera)

Si ante la primera temporada estábamos expectantes por ver qué nos iba a encontrar gracias a la nostalgia que teníamos de la 'Laguna Negra', ahora ya llegamos a la segunda de 'El Internado: Las Cumbres' sabiendo a lo que venimos, imaginando qué nos vamos a encontrar y conociendo este universo con identidad propia. El 1 de abril llegan los ocho nuevos capítulos a Amazon Prime Video y la historia sigue tal cual finalizó la anterior y llega dispuesta a dar respuesta a muchas de las incógnitas.

Varios de los protagonistas de 'El Internado: Las Cumbres'

¿Cómo va a comportarse la directora (Natalia Dicenta) después de haber matado a Elías (Alberto Amarilla)? ¿La muerte de Rita ha demostrado que sí que hay un asesino que imita al Nido del Cuervo? ¿Estará Manu (Carlos Alcaide) vivo y conseguirá salir de su secuestro? ¿Quién está al frente de los laboratorios y cuál es el fin de sus experimentos? ¿Quién es realmente Inés (Claudia Riera) y qué vínculo tienen con León (Joel Bosqued) y Darío Mendoza (Ramiro Blas)? Nuevas tramas, pero la misma esencia: a quien le gustó la primera le gustará la segunda; y a quien le dejó frío le volverá a dejar frío.

No es necesaria una introducción tan larga

La segunda temporada va a resolver todas estas incógnitas, pero vuelve a cometer el mismo fallo que en la primera: tarda en arrancar. Después de los ocho capítulos de 2021 que fueron bastante introductorios, teníamos la esperanza de que los nuevos arrancaran por todo lo alto. Pero no. Escenas repetitivas, tramas que no aportan mucho y capítulos que no te dejan en vilo con la necesidad de ver el siguiente. Esto cambia a partir de la cuarto capítulo, cuando por fin la trama desvela algo que demuestra que ahí sí que empieza la temporada después de un largo preámbulo.

La serie es disfrutable y más todavía cuando empezamos a descubrir qué era realmente el Nido del Cuervo y qué vínculo sigue teniendo con la actualidad. Esto también nos lleva a una temporada más oscura, con muchas secuencias de noche y jugando con la penumbra también en las que son de día. Aunque visualmente consigue escenas espectaculares y evidentemente es algo buscado para meternos en este universo tenebroso, de vez en cuando llega a saturar tanta oscuridad, echando de menos la luz del sol (supongo que como los personajes, logrando que empaticemos más con ellos con la labor de fotografía).

El protagonismo dividido en la pandilla

Claudia Riera es Inés en 'El Internado: Las Cumbres'

La primera temporada ya nos demostró que los protagonistas de la pandilla son Amaia (Asia Ortega), Paul (Albert Salazar) e Inés, mientras que Paz (Paula del Río), Julio (Gonzalo Díez) y Eric (Daniel Arias) se mantenían en un segundo plano. Parecía que en la segunda ganarían protagonismo, y más al ver la unión con la que acabó la tanda anterior, pero solo lo parecía, ya que los tres primeros siguen llevando gran parte del peso mientras que los tres segundos tienen sus tramas de rigor hasta que cogen fuerza, de nuevo, en la recta final. Del personaje de Manu, mejor no hablemos, que cualquier cosa sería spoiler.

Quien merece una mención especial es el personaje de Inés. Sin duda, es de los más misteriosos y enigmáticos. Sabemos que algo pasa con ella, que no es una chica normal y que encima hay alguien que está jugando con ella. Además, la relación con su padre también es muy turbia y la que mantiene con León también lo es. Ahora, en la segunda temporada, vamos a conocer toda la verdad sobre esta alumna, quien nos va a regalar uno de los viajes más interesantes de esta temporada.

El gran fichaje de Clara Galle y otras incorporaciones

La segunda temporada se completa con la incorporación de nuevos fichajes que llegan con fuerza a 'El Internado: Las Cumbres' destacando en primer lugar a Clara Galle. Esta actriz es de las mejores de su generación, con una frescura y un talento apabullantes, a la vez que necesarios para dar vida a uno de los personajes más ricos de esta tanda de capítulos: Eva Merino, una joven con trastorno bipolar por abuso de estupefacientes. Junto a su compañera Adèle (Daniela Rubio) formarán un tándem mágico.

Clara Galle es Eva Merino en 'El Internado: Las Cumbres'

Además de Galle, también llegan a la serie producida por The Mediapro Studio y Buendía Studio, Irene Anula para dar vida a la madre de Paul y Adèle, que guarda muchos secretos y llega con fuerza a las tramas; Alberto Berzal; Nicolas Cazale y Annick Weerts.

¿Tercera temporada a la vista?

Ni plataforma ni productoras han hecho oficial la renovación por una tercera temporada, pero todo apunta a que la habrá. Por un lado, la segunda temporada cierra algunas tramas, pero se nota que no es el final de la serie. Esto podría no significar nada, pues gran cantidad de series han finalizado sin dar un cierre. Pero por otro lado, Laura Belloso, creadora de la serie, ya nos contó en una entrevista que "idealmente esta historia tiene capacidad de 3 temporadas, para contarse en 24 capítulos".

A la espera de que se confirme y con cuidado de no hacer spoilers de la segunda, vamos a hacer la carta a los reyes magos de lo que le pedimos a la tercera. 1) Que si la serie estaba planteada para tres temporadas, que esta sea la última y no la alarguen innecesariamente. 2) Que arranque fuerte y que se mantenga en alto en todo momento. 3) Que se resuelvan todos los misterios y que se haga justicia. Y ya puestos a pedir... 4) Que haya algún otro guiño al universo de la 'Laguna Negra' en el cierre de la serie uniendo de nuevo ambos mundos.

Daniela Rubio