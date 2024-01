Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Operación Triunfo' es uno de los formatos de la pequeña pantalla más seguidos a través de las redes sociales. De hecho, cada vez que se emite en Amazon Prime Video una gala, el contenido del concurso siempre se encuentra en los primeros puestos de la lista de tendencias de X. El cantante Iván Ferreiro ha desvelado que, cuando apareció Twitter, él era una de las personas que se entretenía comentando este tipo de programas, mediante esta aplicación, pero la cosa ha cambiado.

Todos los concursantes de 'OT 2023'

En una entrevista para el canal de YouTube Último Acorde, el intérprete ha afirmado que ya no usa tanto X: "Cada vez estoy menos. (...) Porque". Asimismo, Iván Ferrero ha atacado directamente al programa de Gestmusic: "Realmente,".

"Me parece una carnicería. Me parece que juegan con los sueños de unos chavales, donde el 90% o el 99% de esos chavales van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen en el programa", ha explicado el líder de la banda Los Piratas. Tras estas palabras, el cantante ha seguido arremetiendo contra el formato: "Me parece ya casi una crueldad. Me parece que es una picadora de carne. Creo que cada vez la televisión se parece más a eso, a un mundo horrible donde todos miramos".

"Creo que para mí no hay nada más alejado de la competición que la música, es decir, creo que la música es lo menos competitivo o debería ser lo menos competitivo que hay", ha seguido explicando Iván Ferreiro, quien también revela que no le gustan premios como los Grammy, los Goya o "mierdas de estas": "Me parece todo una verdadera basura, me parece un estercolero".

Los profesores de 'OT 2023'

Palos y un halago

Además, el cantante ha asegurado que muchas veces no dice lo que piensa para no dañar a los concursantes de 'Operación Triunfo': "Lo haría si solo le afectara al tonto de Tinet Rubira o a alguno de estos que llevan los programas, esa gente que no le interesa la música en absoluto. O a los profesores, que me parece que son unos cantamañanas".

Sin embargo, no todo han sido malas palabras para el programa de Gestmusic, ya que ha halagado a la edición del año 2017: "El 'OT' de Amaia Romero, realmente, me sorprendió mucho. Amaia cantaba increíble y hubo momentos emocionantes". Asimismo, Iván Ferreiro también ha atacado a 'La isla de las tentaciones': "Me pareció la cosa más horrible del mundo. Me pareció como reírme de los idiotas".