Crítica de 'Tales from the Loop', el 'Black Mirror' de Amazon en el que cada día es San Junipero

'Tales from the Loop' es una serie inusual, tanto por su punto de partida como por su enfoque. La nueva producción original de Amazon Prime Video adapta las fascinantes ilustraciones de Simon Stalenhag, que aúnan bellos y decadentes paisajes con espeluznantes creaciones tecnológicas, y lo hace desde una ciencia ficción intimista, propulsada por relatos humanos que exploran temas tan universales como la maternidad, la mortalidad o la soledad. Estas cuestiones conviven en un espacio futurista pero cotidiano, en el que el concepto de "imposible" no tiene cabida, ya que las realidades alternativas, los viajes en el tiempo y las construcciones revolucionarias están a la orden del día. En 'Tales from the Loop' lo insólito es un hábito, y los destellos de excelencia se alcanzan a través de los pequeños detalles.

Jonathan Pryce y Duncan Joiner en 'Tales from the Loop'

El elemento central de la serie es el Loop, una pionera instalación científica construida bajo un pueblo de Ohio. En ese enclave de investigación se pretende dar respuesta a los interrogantes más profundos del universo, pero lo verdaderamente interesante ocurre al aire libre, ya que cada episodio de 'Tales from the Loop' sigue a personajes diferentes, vecinos de este inclasificable entorno conscientes de que los sucesos más extraños forman parte de la rutina. De esta manera, la ciencia ficción se convierte en realidad, favoreciendo la normalización de lo fantástico en detrimento de la grandilocuencia que suele acompañar al género.

Para alcanzar ese equilibrio entre ciencia ficción y drama emocional es fundamental la correcta adaptación del estilo de Stalenhag. Visualmente, la serie no trata de competir en ningún momento con las evocadoras imágenes del artista sueco, ya que habría perecido en el intento, pero lo que sí consigue es capturar su concepto. Los elementos de género se introducen de manera totalmente orgánica, permitiendo que el espectador deje volar la imaginación para resolver los enigmas que rodean al Loop, cuya misteriosa naturaleza se da por sentada con el paso de los episodios. No obstante, el a veces distante esbozo de los protagonistas rema en contra de la propuesta del showrunner, Nathaniel Halpern, de priorizar un drama humano y personal.

Joiner y Abby Ryder Fortson investigan sobre el Loop

Repertorio de prismas

Como toda antología capitular, el impacto de 'Tales from the Loop' varía de episodio en episodio, pero lo que tienen en común las tres entregas a las que hemos tenido acceso es un apartado visual espectacularmente cuidado. El piloto, que sienta las bases de la hermosa estética de la serie, corre a cargo del cineasta Mark Romanek, que ya se zambulló en la ciencia ficción más humana con "Nunca me abandones" a partir del guion de Alex Garland, todo un referente de esta corriente con títulos como "Ex Machina" o la reciente 'Devs'. Este primer episodio es una declaración de intenciones, tanto de las positivas como de las menos efectivas. Para no destripar su argumento no vamos a comentar nada de su contenido, más allá de que lo previsible de su giro no tiene mayor relevancia, ya que va en consonancia con esa normalización de lo sobrenatural. Lo mismo sucede en el resto de capítulos, que no se esfuerzan tanto en sorprender a base de volantazos sino en emprender un viaje, y aunque al piloto le cueste arrancar, ese concepto va ganando fuerza con el paso de los episodios.

A pesar de ese formato cambiante, que salta de una historia a otra, la narrativa de Halpern, que fue uno de los guionistas más prolíficos de 'Legion', es omnipresente. Lo que distingue a cada episodio es su dirección, ya que, respetando siempre el tono luminoso, la aportación de cada realizador reviste de mayor personalidad a estos relatos autoconclusivos. Aparte de a Romanek, en la lista de directores nos encontramos con otros especialistas en la materia, como Andrew Stanton ("WALL-E") y Charlie McDowell ('The Discovery'), que ya coincidieron con Halpern en el universo de posibilidades de 'Legion'. Todos ellos ofrecen una visión atractiva y cinematográfica a una serie en la que la atmósfera es fundamental, aunque esta nunca resulte densa, ya que el objetivo es desconcertar sin renunciar a ser un producto asequible.

Ato Essandoh busca compañía en 'Tales from the Loop'

Hacia la luz

Esa apuesta por lo accesible lleva a 'Tales from the Loop' a ser menos arriesgada que la propia 'Legion' o 'Black Mirror', el actual referente en lo que a antologías tecnológicas se refiere. A diferencia de la estimulante obra de Charlie Brooker, que compensa su perverso estilo con puntuales episodios rebosantes de sensibilidad -como "San Junipero", "Hang the DJ" o "Ahora mismo vuelvo"-, la serie de Amazon no tiene interés alguno en retorcer sus tramas o ahogar a sus personajes en mundos sin escapatoria, centrándose siempre en ese reverso más optimista. Aun así, 'Tales from the Loop' tiene mucho margen de maniobra para mejorar y encontrar su sitio, ya que su particular inmersión en lo extraordinario llega en un momento en el que la ciencia ficción ha superado a la realidad, y un poco de luz no nos viene nada mal para salir del túnel.