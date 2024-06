Crítica de 'Tierra de mujeres': Un refrescante viaje que triunfa gracias a su tono y su reparto

Por Fernando S. Palenzuela |

Eva Longoria ha cumplido su sueño de rodar una serie en español, en España y que, además, hable de vino. Todos estos condicionantes se cumplen en 'Tierra de mujeres', la segunda colaboración de Bambú Producciones con Apple TV+ después de esa toma de contacto que fue 'Now and Then' en mayo de 2022. Además de protagonizar la serie, ha ejercido de productora ejecutiva, por lo que ha sabido confeccionarse un proyecto a su medida.

Carmen Maura, Victoria Bazua y Eva Longoria en 'Tierra de mujeres'

No inventa nada nuevo, pero no lo necesita

'Tierra de mujeres', que se basa en la novela homónima de Sandra Barneda , puede recordar en muchas ocasiones a ' Mujeres desesperadas '. La serie se distancia del tono del libro, pero. Comparte con la serie que lanzó a la fama a Longoria esa mezcla de drama, thriller y comediay se ha convertido en su sello personal.

En esta ocasión, empezamos el relato en la ciudad de Nueva York, donde Gala (Longoria) es una mujer acomodada que posee una tienda de vinos. El primer episodio no se anda con rodeos y rápidamente nos muestra cómo toda su familia está en peligro. Unos sicarios persiguen a su marido, que huye dejando en la estacada a su mujer y a su hija, pero Gala no va a permitir que le pase nada a los suyos, así que huye al pequeño pueblo de Girona donde nació Julia (Carmen Maura), su madre, con ella y con su hija Kate (Victoria Bazua).

Gala llega como un elefante a una cacharrería a la localidad de La Muga, donde vive el primer desencuentro de muchos con Amat (Santiago Cabrera), el capataz del terreno de vides que da sustento a todo el pueblo. A esto se le suman las miradas inquisitorias de todas las mujeres del pueblo a Julia, pero especialmente de su hermana Mariona, para quien está muerta después de que la abandonara 50 años atrás. Las tres mujeres tienen que encontrar su hueco en este pueblo al tiempo que desentrañan los oscuros secretos de sus raíces.

'Tierra de mujeres' no inventa nada nuevo, y es que sus elementos ya los hemos visto en otras producciones de Bambú. Sin embargo, la conjunción de estos ingredientes funciona a la perfección, con un sólido guion que sabe cuándo no se debe tomar en serio y cuándo sí, pero también con una dirección y una factura visual que le da un acabado muy embellecido a esta serie. Precisamente su secreto es conseguir que todo encaje de tal modo que, aunque nos suene familiar, no resulte reiterativo.

Escena de 'Tierra de mujeres' con Eva Longoria, Santiago Cabrera, Victoria Bazua y Carmen Maura

El carisma de Longoria y Maura

La ficción resalta por su defensa del matriarcado, ya no solo en el trío protagonista, sino también en el reflejo de un pueblo dominado por mujeres y en donde ellas ejercen trabajos con los que no se las suele asociar. No hay nada más Bambú que eso, del mismo modo que tampoco lo hay en los secretos que dominan las relaciones familiares, en la búsqueda del padre secreto de Gala que está en ese pueblo y en por qué Julia dejó tirada a su hermana medio siglo atrás. Todo esto se encuentra salpicado por esa relación amorosa que desde el primer momento se atisba entre Gala y Amat y en donde el componente melodramático fluye sin trabas. La historia se completa con los flashbacks sobre la juventud de Julia, a quien le da vida Helena Ezquerro ('La Moderna') en esta fase de su vida. En ellos vamos conociendo qué llevó a Julia a abandonar España décadas atrás y por qué existe esa nula relación con su hermana.

En cuanto a las interpretaciones, Eva Longoria, pese a su esfuerzo por hablar en español gran parte de la serie, tiene interiorizadísimo a su personaje. Navega en esa estereotipada mujer de bien neoyorquina que sufre un compendio de dramas al tener que hacerse a la vida rural, pero lo hace sin perder la gracia en ningún instante. Las reminiscencias de Gabrielle Solís están más que claras, pero la actriz tiene la capacidad para que hasta una escena de lo más manida pueda conseguir sacar una risa al espectador. A su lado está Carmen Maura, quien sin duda es un valor seguro en cualquier proyecto. Las dos actrices, unidas a Victoria Bazua, se complementan a la perfección, siendo uno de los sustentos del proyecto. Del resto del reparto merecen atención Gloria Muñoz y María de Nati, pues esta última demuestra una vez más que es una de las grandes promesas de la ficción española.

Como he dicho antes, 'Tierra de mujeres' se engrandece en la capacidad de no convertirse en un producto repetitivo. Esto se debe al carisma de Longoria y Maura, pero también al equipo liderado por Ramón Campos que ha sabido escribir unos guiones ágiles y entretenidos. No es una serie que descubra ningún recoveco inexplorado de la ficción, pero precisamente por eso sabe reírse de sí misma cuando tiene que hacerlo, como con la comedia que rodea a la extorsión de los sicarios, y recurrir a la seriedad cuando es necesario, como pasa con la trama de Kate. 'Tierra de mujeres', que ya se ha estrenado en Apple TV+, es la serie ideal para refrescar un caluroso verano.