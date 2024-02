Apple TV+ |

Durante el tour de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión, Apple TV+ ha actualizado su calendario de estrenos y ha compartidos varios tráilers de los títulos que están por venir. Entre esas novedades se encuentra 'Palm Royale', la nueva comedia creada por Abe Sylvia ('Dead to Me') a partir de la novela 'Mr. and Mrs. American Pie', de Juliet McDaniel, en la que se basa libremente.

El avance de la ficción se centra principalmente en Maxine Simmons, el personaje encarnado por Kristen Wiig, cuyo objetivo en la vida es entrar de lleno en la alta sociedad de Palm Beach. Para lograrlo, se enrola en el exclusivo club Palm Royale, aunque en primera instancia no hará más que despertar las sospechas de quienes habitan esas altas esferas, que piensan dejarle un hueco si pueden evitarlo.

La propia Wiig ejerce de productora ejecutiva junto a una de sus compañeras de elenco, Laura Dern. También figuran como productores Sylvia y el director Tate Taylor. Por su parte, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy, Kaia Gerber, Bruce Dern y Carol Burnett completan el elenco de la propuesta que lanzará sus tres primeros episodios el 20 de marzo.