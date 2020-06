La aplaudida crítica de Vicente Vallés a Pedro Sánchez por las cifras de los fallecidos por el coronavirus

En las últimas semanas, Vicente Vallés ha logrado que sus reflexiones acerca de las decisiones del Gobierno presidido por Pedro Sánchez sean virales prácticamente a diario. El conductor de 'Antena 3 noticias 2', además de narrar la actualidad no duda en analizarla, reflexionando sobre por ejemplo las decisiones que el Ejecutivo de Sánchez realiza en cuanto a la gestión de la crisis se refiere, o poniendo en duda los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Sanidad a diario, que según muchos expertos siguen siendo incorrectos pese a los constantes correcciones. Vallés ha querido poner sobre la mesa en más de una ocasión que hay un serio problema en cuanto al recuento de número de fallecidos por el coronavirus COVID-19 se refiere.

Vicente Vallés en 'Antena 3 noticias 2'

Lo hizo a propósito del anuncio de Pedro Sánchez en el Congreso el pasado miércoles 18 de junio de realizar un homenaje a "los 27.000 compatriotas que han perdido la vida por la pandemia" el próximo 16 de julio. "Debemos suponer que para entonces el Gobierno ya habrá hecho pública la cifra real de fallecimientos por esta pandemia en España, aunque Pedro Sánchez ya ha dicho, que son 27.000 y lo ha dicho en sede parlamentaria, pese a que ese dato está muy lejos de ser considerado fiable", ha empezado diciendo Vallés, quien también ha querido recordar que "ha pasado un día más sin que el Gobierno actualice la cifra, que aparece congelada (...) desde hace ya unas semanas". Por último el presentador ha recalcado que como ha sido habitual en las anteriores semanas, "siguen sin cuadrar los datos semanales que da el Gobierno con la suma de datos diarios que da el propio Gobierno".

Vallés analiza el papel de Sánchez en la sesión de control

Pero esta no ha sido la única crítica que Vallés ha dejado caer y es que el periodista ha analizado además dos de las preguntas más controvertidas a las que Sánchez se tuvo que someter en la sesión de control de Gobierno. "Han sido dos asuntos en los que ha querido hablar la oposición pero Pedro Sánchez no ha querido decir palabra", ha introducido Vallés, para explicar que el primero ha sido el cuestionamiento de la monarquía en las últimas semanas y es que tal y como hemos visto, Santiago Abascal (VOX), ha reprochado al presidente que desde parte del Gobierno "atacan a la corona, a una institución que no puede defenderse y que deberían defender ustedes". Una cuestión en la que Sánchez apenas se ha mojado, tal y como Vallés ha explicado: "Ha esquivado la respuesta".

Paralelamente, en el Congreso también se habló del término "crisis constituyente" a la que hizo referencia días atrás Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; algo que Sánchez también esquivocó. "¿Qué quiso decir con crisis constituyente? Hoy le han pedido a Pedro Sánchez que aclarase la duda, pero tal cosa no ha ocurrido", ha reflexionado Vallés, dejando en evidencia al presidente del Gobierno, que ha preferido no entrar en polémica con ninguno de ambos asuntos y se ha limitado a criticar el tono y las formas con las que la oposición ha pretendido cargar contra él.