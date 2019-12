Críticas a '¡Boom!' por contar con solo una niña entre los ocho participantes de su especial infantil

La tarde del 27 de diciembre, Antena 3 emitió su especial de '¡Boom!' dedicado a los niños, con Juanra Bonet al frente. Una ocasión especial con la que el conocido formato de Atresmedia celebraba así la época navideña en compañía de los más pequeños, para lo cual contaron con dos equipos, de cuatro personas cada uno, como es habitual en el concurso.

Juanra Bonet junto a los dos equipos de niños del especial infantil de '¡Boom!'

Estar en plató no supuso ningún problema para los participantes, que no dudaron en demostrar su desparpajo y su talento ante las cámaras. No obstante, fueron algunos espectadores los que repararon en un detalle significativo al arrancar el programa y ver a los dos equipos participantes reunidos: el hecho de que, entre ambos grupos, solo había una niña presente.

Con siete niños como concursantes y tan solo una niña, han sido algunos espectadores los que han lanzado sus opiniones al respecto en redes. Especialmente, cuando la pequeña, del equipo "Odyssey", fue la primera en ser eliminada por la mecánica del concurso, lo que la impidió seguir jugando con sus compañeros durante el resto del programa y que tampoco pasó desapercibido. "Solo una niña y la eliminan, los equipos tendrían que ser mixtos", opinó un expectador a través de Twitter.

"No supone un ejemplo de igualdad"

"El formato para niños en este tipo de programas creo que son un gran acierto. Pero lo de hoy creo que no supone para nada el ejemplo de la paridad e igualdad que queremos que compartan nuestros hijos", declaró otra espectadora en la misma red social, donde otros seguidores del concurso cuestionaron el hecho de que solo participase una niña. "No entiendo por qué no la han rescatado", comentó un espectador, ante la eliminación de la concursante.

