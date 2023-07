Aluvión de críticas al debate de Atresmedia por el nulo papel de los moderadores y la falta de fact-checking

Por Beatriz Prieto |

Atresmedia emitió el lunes 10 de julio el único "cara a cara" entre los principales candidatos a la presidencia en las Elecciones Generales del 23-J, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, para el que Ana Pastor y Vicente Vallés fueron designados como moderadores. Sin embargo, el ausente papel de ambos periodista fue de las críticas más repetidas y consensuadas durante el encuentro, al igual que el hecho de que no hubiera una verificación de datos en tiempo real para contrastar si lo que afirmaban ambos políticos era o no cierto.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ante los moderadores de su cara a cara en Atresmedia

El encuentro entre ambos políticos se inauguró con la economía como primer bloque, arranque en el que. De hecho, fueron muchas las ocasiones en las que uno de los candidatos soltaba un dato y el otro se limitaba a rebatirlo o a asegurar que era mentira, momento en el que fueron muchos los que comentaron la necesidad de

"¿Van a contrastar la información que dan los candidatos?", planteaba la actriz Leticia Dolera, al igual que otros muchos espectadores del debate que, ante las interrupciones y los continuos datos lanzados en saco roto, también criticaron el papel de Pastor y Vallés. De hecho, ambos periodistas apenas intervinieron en ese tenso arranque para moderar el debate y asegurarse de que Sánchez y Feijóo no se pisaran el uno al otro, a pesar de que los dos mantuvieron unos tiempos bastante igualados.

¿Van a contrastar la info que dan los candidatos? #CaraACaraAtresmedia — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) July 10, 2023

Os resumo el debate:

Vallés tocándose los huevos y Ana Pastor cruzada de brazos.#CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/kt6nvUtDEO — Javier Durán (@tortondo) July 10, 2023

Molaría bastante que los moderadores empezasen a desmentir la cantidad absurda de mentiras que se están soltando. — Carlos Fernández (@charlyr2d2) July 10, 2023

#CaraACaraAtresmedia No entiendo muy bien que ambos se acusen de mentir y que no se pare el debate para que los presentadores, con datos, digan quién dice la verdad y quién no — Álvaro Palazón ???? (@apalazzon) July 10, 2023

Wow quién iba a pensar que los moderadores del debate en esa cadena privada no iban a moderar ni a hacer fact checking de absolutamente nada. Sorprendente. Inesperado. — kortvex (@kortvex) July 10, 2023

El papel de los periodistas debería ser contrastar los datos que dan ambos candidatos y aclarar qué es cierto y qué es falso. #CaraACaraAtresmedia — Manuel Jesús Cruz (@ManuCruz1) July 10, 2023

Un debate en el que no hay nadie o datos en pantalla que desvelen las mentiras. Este #CaraACaraAtresmedia está siendo lo mismo que cualquier grupo de WhatsApp. En fin. — Mario Cerdeño (@MarioCS1985) July 10, 2023

Hay dos candidatos lanzando datos al aire y nadie los está contrastando en plató. #CaraACaraAtresmedia — Álvaro Medina (@alvaro_medinas) July 10, 2023

¿Para qué hay moderadores / presentadores en el #CaraACaraAtresmedia?



No están haciendo absolutamente nada y con tantos datos (uno negando a otro y viceversa) se entiende cero.



Qué caótico todo. — M 📺 (@casasola_89) July 10, 2023

Con un micrófono sensiblemente más alto que otro, no puede haber debate limpio.

Y sin moderadores que rebatan falsedades, tampoco. — Carlos Santos (@carlos_santos_r) July 10, 2023

me encantan los moderadores son abolicionistas del trabajo literal no están metiendo una barra ???? #CaraACaraAtresmedia — InésHernand (@InesRisotas) July 10, 2023

Continuas interrupciones

"Con un micrófono sensiblemente más alto que otro, no puede haber debate limpio. Y sin moderadores que rebatan falsedades, tampoco", opinaba también el intérprete Carlos Santos, con respecto a las casi continuas interrupciones de ambos candidatos, especialmente en el comienzo del cara a cara, sin que hubiera intervención alguna por parte de los moderadores. "Me encantan los moderadores, son abolicionistas del trabajo, literal no están metiendo una barra", lanzaba la presentadora Inés Hernand al respecto.