Will Smith fue la persona de la que más se habló durante el lunes 28 de marzo y no fue precisamente por haber conseguido el Oscar al Mejor Actor, sino por el guantazo que le dio a Chris Rock después de un humillante chiste hacia su mujer. El debate social estaba servido, pero en España los ojos también estaban puestos en Pablo Motos, quien es su amigo después de tantas visitas del estadounidense a 'El hormiguero'.

Empezó el programa y la entrevista a Juana Acosta, por lo que el tema del día no se trató hasta el comienzo de la tertulia. Fue en ese momento cuando Motos cuenta que el momento "da un mal rollo tremendo y, además, es un tema muy delicado". Acto seguido, continuaba su reflexión justificando ciertos asuntos: "Si tú ves el chiste, no es para tanto, pero desconocemos los detalles: si entre él y Chris Rock ya había tensiones anteriores, que parece que sí; el nivel de sufrimiento de su mujer con la alopecia y cómo le puede estar afectando a su salud mental y a su relación de pareja; lo alterado que puedes estar la noche en la que, después de toda una vida luchando, por fin parece que te van a dar un Oscar...".

Dicho esto, el presentador quería dejar claro que "la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata" y además recalcó que "seguramente, el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro". Eso sí, también señalaba que "Chris Rock también tiene que saber que, cuando tú usas la libertad de expresión en público, tienes que asumir que tienes que pagar un precio". Toda esta reflexión ha hecho que en redes sociales la gente dé su opinión sobre los comentarios de Pablo Motos respecto a este asunto, entre los cuales también se encuentran rostros populares.

No hay nada más absurdo que defender lo indefendible...la violencia nunca tiene que justificar nada, se tenga un oscar o no, se sea amigo o no, y mucho menos ampararse en que por amor se hacen locuras de ese estilo... no vamos bien por ahí. Nunca violencia